"Vollprofi und Vorbild": Unterhaching verpflichtet Vollath

Die SpVgg Unterhaching hat einen Neuzugang verkündet: Der ehemalige Zweitligatorwart René Vollath wird die neue Nummer Eins.

Nach der Abmeldung von Türkgücü München vom Spielbetrieb war Vollath zuletzt vereinslos. Bei der SpVgg soll der 32-Jährige nun eine Doppelrolle übernehmen. Zum einen wird er das Tor der Regionalligamannschaft hüten und zum anderen wird er als Torwart- sowie Individualtrainer im Nachwuchsleistungszentrum arbeiten.

"Gewachsene und nachhaltige Strukturen"

"Renés Profierfahrung wird uns in der ersten Mannschaft und in der Jugend sehr weiterhelfen. René ist ein Vollprofi und Vorbild für alle jüngeren Spieler. Das Trainerteam und ich persönlich freue mich sehr, dass er bei uns unterschrieben hat", so der Torwarttrainer Michael Gurski in der Pressemitteilung.

Vollath wurde beim 1. FC Nürnberg und der TSG Hoffenheim ausgebildet. Als Profi sammelte er im Trikot des Karlsruher SC 38 Zweitliga-Einsätze. Für Wacker Burghausen, den KFC Uerdingen und Türkgücü lief Vollath 206-mal in der 3. Liga auf. Dazu kommen noch drei Spiele im DFB-Pokal.

Der gebürtige Amberger freut sich auf seine neue Aufgabe: "Haching ist ein Verein mit gewachsenen und nachhaltigen Strukturen. In meiner Zeit als Trainingsgast habe ich diese besondere familiäre und gleichzeitig ehrgeizige Atmosphäre gespürt."