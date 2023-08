"Vollprofi": Neuer Kontrakt für HSV-Kapitän Schonlau

Der Hamburger SV hat das ursprünglich bis 2024 datierte Arbeitspapier mit Kapitän Sebastian Schonlau (29) verlängert.

Der führungsstarke Kapitän bleibt an Bord. Die Hanseaten haben sich mit Sebastian Schonlau auf die vorzeitige Verlängerung seines Vertrages geeinigt. Der neue Kontrakt hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.

Der 29-jährige Abwehrspieler spielt seit Sommer 2021 für den Hamburger SV, zu dem er vom SC Paderborn gewechselt ist.

In der vergangenen Saison absolvierte Schonlau 30 Punktspiele für die Elf von Trainer Tim Walter, gab einen Assist und sah einmal Rot. Insgesamt hat der Defensivmann, der noch an Wadenproblemen laboriert, die in dieser Spielzeit noch keinen Einsatz zuließen, 23 Bundesligaspiele (zwei Tore) und 132 Zweitligapartien (sechs Treffer) in seiner Vita stehen.

"Ich möchte hier meine Fußstapfen hinterlassen"

"Ich fühle mich extrem wohl hier. Der Verein und die Fans sind einfach unglaublich und haben meine Erwartungen, die ich vor meinem Wechsel hatte, nicht nur erfüllt, sondern definitiv übertroffen", wird Schonlau auf der Vereinswebsite zitiert. "Ich freue mich jeden Tag, wenn ich ins Volksparkstadion fahren darf. Der HSV ist deutlich größer geworden als nur eine Station in meiner Profikarriere. Ich möchte hier meine Fußstapfen ein Stück weit hinterlassen. Dafür geben die Jungs und ich alles!"

"Er hat maßgeblichen Anteil am Wirken unserer Mannschaft"

"Er hat sich von Tag eins an unseren gesetzten Ambitionen, Werten und Zielen verschrieben und lebt diese als Kapitän auf vorbildliche Art und Weise vor", lobt HSV-Vorstand Jonas Boldt Schonlau: "Er ist ein Vollprofi, der jeden Tag sowohl individuell als auch mannschaftlich besser werden will und damit maßgeblichen Anteil an dem Wirken unserer Mannschaft hat." Und die Hamburger bestenfalls als Spielführer zurück in die Bundesliga führt.

Nordduell in Hannover

Der Hamburger SV grüßt nach drei Spieltagen von der Tabellenspitze der 2. Liga, nach dem jüngsten 3:0-Erfolg gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC haben die noch ungeschlagenen Hanseaten sieben Zähler auf dem Konto. Am Samstagabend ist die Walter-Elf zu Gast im Nordduell bei Hannover 96 (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Niedersachsen gewannen jüngst mit 2:1 in Rostock und haben bis dato fünf Punkte gesammelt.