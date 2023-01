"Vollmaschine" Höler und die Harmonie mit Gregoritsch

Beim ersten gemeinsamen Spiel in der Startelf fand Michael Gregoritsch großen Gefallen am Zusammenspiel mit Lucas Höler. Der überzeugte auch seinen Trainer und dürfte nun auf eine Systemumstellung hoffen.

Immer wieder Höler. Damit ist die Anfangsphase beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt treffend beschrieben. Die linke Offensivkraft im 3-4-3-System war speziell in den ersten 30 Minuten, aber auch insgesamt über weite Strecken der Aktivposten der Breisgauer - mit dem Ball wie gegen den Ball. "Dafür, dass Luci nach seiner langen Zeit das erste Mal von Beginn gespielt hat, bin ich gleich sehr zufrieden, weil er es sehr schlau gemacht hat, mit vielen Sprints im Anlaufen. Dadurch war es für Frankfurt schwer, sie mussten viele lange Bälle schlagen und kamen nicht zu einem konstruktiven Spiel", lobte Trainer Christian Streich.

Über acht Monate ist es her. Mitte Mai 2022, am 34. Spieltag der Vorsaison, stand Höler letztmals in einem Freiburger Bundesligaspiel in der Startelf. Am Mittwochabend endete die lange Durststrecke. Weite Teile der erfolgreichsten Hinrunde der Freiburger Vereinsgeschichte verpasste die Stammkraft aus der Vorsaison wegen eines im Sommertrainingslager erlittenen Mittelfußbruches. Seit dem Comeback im Oktober durfte Höler in der Liga achtmal als Joker ran und in der Europa League auch einmal in der Startelf beginnen.

Höler: "Das habe ich perfektioniert"

Dass Höler mit dem frühen Gegenpressing immer wieder Fehler der Eintracht provozierte, ist kein Zufall. Nach über fünf Jahren im Breisgau weiß er genau, welche Grundtugenden im Fußball von Streich unabdingbar sind. "Das Anlaufverhalten ist extrem wichtig, das habe ich perfektioniert“, erzählte er im Trainingslager Anfang Januar. Wie schon im Sommer, als er nach sehr guten Eindrücken vom gebrochenen Fuß aus der Bahn geworfen wurde, wusste Höler auch die Wintervorbereitung zu nutzen. Mit drei Toren und einer Vorlage betrieb er in den fünf Testspielen mächtig Eigenwerbung. Diesen Eindruck bestätigte er jetzt.

"Er ist vom läuferischen und der Athletik her in einer richtig guten Verfassung, sonst hätte er heute nicht 80 Minuten gespielt und nicht so viele Tempoläufe und Sprints machen können. Er hat es schlau gemacht, er ist nicht zu viel gelaufen, er musste das alles zulaufen", erläuterte Streich. Physisch ist Höler also zurück, jetzt gilt es, sich über Spielpraxis im Wettkampf wieder Sicherheit zu holen. "Einmal muss er schießen, dann legt er aber quer, das war die falsche Entscheidung", fand Streich auch einen Kritikpunkt.

Gregoritsch kommt ins Schwärmen

Erstmals stand Höler damit auch über weite Strecken des Spiels gemeinsam mit Michael Gregoritsch auf dem Rasen. Der Österreicher kam danach ins Schwärmen. "Luci ist so ein guter Spieler, es macht total Spaß mit ihm zu spielen, weil er stabil mit dem Rücken zum Tor ist. Wir hatten heute das erste Mal das Vergnügen, gemeinsam von Beginn an. Darauf können wir beide gemeinsam aufbauen, denn das hat sehr, sehr gut funktioniert", resümierte der 28-Jährige. Während mit langen Bällen in aller Regel nur Gregoritsch gesucht wird, damit der wuchtige Stoßstürmer diese abschirmen und weiterleiten kann, bot sich mit Höler eine weitere Option. "Luci ist da eine Vollmaschine. So war es ein gutes Mittel, damit wir nicht ins Pressing reinspielen", fuhr Gregoritsch fort.

Um seinen Stammplatz zurückzuerobern, muss Höler weitere Auftritte dieser Art folgen lassen. Sollte Vincenzo Grifo am Samstag gegen Augsburg wieder fit für die Startelf sein, nimmt der Linksaußen seine gewohnte Position ein. Dann wäre für Höler kein Platz - außer Streich wechselt erneut das System. Kehrt der 57-Jährige zu der in dieser Saison meist favorisierten Viererkette zurück, ist in der 4-2-3-1-Grundordnung nämlich ein Offensivplatz mehr zu vergeben als im 3-4-3, das gegen die Eintracht zum Zug kam. Mit Grifo auf links und Ritsu Doan auf rechts bliebe für Höler die Position im Zentrum als hängende Spitze hinter Gregoritsch übrig. Diese Rolle ist ihm aus den vergangenen Jahren bestens bekannt, wenn auch mit Nils Petersen als Stoßstürmer. Doch auch Daniel-Kofi Kyereh hofft auf dieses Startelfmandat.