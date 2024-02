"Vollkatastrophe": Cottbus sucht nach Selbstvertrauen und Selbstverständnis

Mit sechs Neuzugängen möchte Energie Cottbus doch noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen der Regionalliga Nordost mitsprechen. Die Leistungen zuletzt waren äußerst dürftig, was Führungsspieler mit deutlichen Worten kommentierten.

Auf der Zielgeraden des Winter-Transferfensters hat Trainer Claus-Dieter Wollitz doch noch seinen Wunschspieler bekommen. Maximilian Krauß wechselt von Carl-Zeiss Jena in die Lausitz und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Er kostet eine Ablöse im unteren fünfstelligen Bereich.

Der 27-jährige Offensivspieler soll für mehr Durchschlagskraft auf den Außenbahnen sorgen. "Uns war es besonders wichtig, dass wir noch einen schnellen und torgefährlichen Außenbahnspieler zu unserer Mannschaft hinzubekommen. Wir wollten Maximilian Krauß gerne auch schon im zurückliegenden Sommer unter Vertrag nehmen, da hat es leider nicht geklappt. Welche Wucht und Qualität er mitbringt, ist in der Liga bekannt. Wir haben jetzt deutlich mehr Möglichkeiten in der Offensive, um auch ein stückweit unberechenbarer zu werden", erklärte Wollitz.

Nach dem verpatzten Start in das neue Fußballjahr 2024 steht Energie Cottbus im Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost vor der Heimpartie gegen Hansa Rostock II am Sonntag unter Druck. Der Rückstand auf Spitzenreiter Greifswald beträgt mittlerweile elf Punkte. Nach dem 1:1-Remis in Luckenwalde gab es beim 0:2 in Erfurt einen spielerischen Offenbarungseid. Tim Campulka bezeichnete den Auftritt als "Vollkatastrophe". Auch Kapitän Jonas Hildebrandt fand deutliche Worte: "Alles hat gefehlt. Wir waren bei den zweiten Bällen schlecht, im Passspiel schlecht, in der Positionierung schlecht und alle, die auf dem Platz standen, waren schlecht."

Borgmann-Schock wirkt nach

Die Mannschaft hat damit an die wackligen Auftritte vor der Winterpause angeknüpft. Seit dem Kreuzbandriss von Axel Borgmann im Oktober fehlt es dem Team an Selbstvertrauen und auch an Selbstverständnis in den Abläufen.

Neuzugang Maximilian Krauß ist ein wesentlicher Teil der Hoffnungen auf die sportliche Wende. Wegen der Sperre von Timmy Thiele war Tim Heike zuletzt der Alleinunterhalter in der Offensive. Mit dem Drittliga-erfahrenen Krauß kommt jetzt ein neuer Faktor hinzu. Entsprechend hartnäckig hat man um die Verpflichtung des Wunschspielers gekämpft. Neben der Ablösesumme ging es auch um die Personalie Alexander Prokopenko. Der Youngster wechselt im Gegenzug zurück nach Jena.

Energie Cottbus hat im Winter insgesamt sechs neue Spieler geholt und damit zumindest den Kader deutlich verbreitert. Allerdings: Nur drei dieser sechs Neuzugänge bringen Spielpraxis mit. Yannik Möker, Jan Shcherbakovski und der langzeitverletzte Filip Kusic haben seit mindestens einem halben Jahr kein Pflichtspiel mehr bestritten und auch kaum Mannschaftstraining absolviert. Timo Bornemann wechselt hingegen auf Leihbasis in die Regionalliga West zum FC Wegberg-Beeck.