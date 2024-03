Vollgepackter Karsamstag: Spieltage 31-34 in der 3. Liga angesetzt

Der Spielplan für die Runden 31 bis 34 der 3. Liga wurde am Donnerstagmorgen zeitgenau angesetzt. Gleich am 31. Spieltag kommt es zu einer Besonderheit.

Niclas Stierlin vom MSV Duisburg und Isaiah Young von Rot-Weiss Essen treffen am 32. Spieltag erneut aufeinander. Getty Images

Der DFB hat am Donnerstagmorgen die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 31 bis 34 bekanntgegeben. Gleich der 31. Spieltag ist dabei ein besonderer, da er sich nur über zwei Tage erstreckt (30. bis 31. März).

Am Karfreitag (29. März) ruht auch in der 3. Liga traditionell der Ball. Der eigentliche Slot für das Freitagsspiel wurde auf den späten Samstagnachmittag verschoben. Somit kommt es ab 16.30 Uhr nicht wie gewöhnlich zu einem Einzelspiel in Liga drei. Parallel zu Freiburg II gegen 1860 München trifft der 1. FC Saarbrücken auf Rot-Weiss Essen.

Doch schon der frühe Nachmittag (14 Uhr) des Karsamstags mit der Konferenz ab 14 Uhr hat es in sich. Unter anderem muss Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden zum zuletzt stark aufspielenden Aufsteiger Preußen Münster. Am Sonntag treffen dann Viktoria Köln und der VfB Lübeck (13.30 Uhr) sowie der SC Verl und der SV Sandhausen (16.30 Uhr) aufeinander, ehe Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg (19.30 Uhr) den Spieltag abschließen.

Derby in Essen am Sonntag

Für die Arminen bleibt anschließend nur eine kurze Pause, schließlich sind sie es, die den 32. Spieltag am Freitag (5. April, 19.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Ingolstadt eröffnen. Der frühe Samstagnachmittag (14 Uhr) bietet unter anderem das Spiel zwischen Münster und Regensburg, um 16.30 Uhr dürfen Waldhof Mannheim und die SpVgg Unterhaching im Einzelspiel ran.

"Die Ansetzungen der Partien Dynamo Dresden gegen 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg für Sonntag folgen verbindlichen Vorgaben der Sicherheitsbehörden", erklärt der DFB. In Dresden rollt der Ball ab 13.30 Uhr, in Essen ab 16.30 Uhr. Den Abschluss macht am Sonntagabend (19.30 Uhr) der Hallesche FC gegen Ulm.

Bielefeld zweimal freitags

Unter der Woche kommt es dann mittwochs (10. April, 19 Uhr) zum Nachholspiel zwischen Saarbrücken und Unterhaching, ehe der MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim am Freitag (19 Uhr) Spieltag 33 startet. Tags darauf (14 Uhr) folgt unter anderem das nächste Spitzenspiel für Münster im Duell der Überraschungsaufsteiger gegen Ulm. "Das Sonntagsprogramm ergibt sich erneut aus den Vorgaben der Sicherheitsbehörden, es umfasst die Partien SSV Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München, Arminia Bielefeld gegen Rot-Weiss Essen und SC Freiburg II gegen Dynamo Dresden", verkündet der DFB.

Am 34. Spieltag müssen die Bielefelder erneut freitags (19. April, 19 Uhr) ran, diesmal beim SV Sandhausen. Dresden empfängt am Samstag (14 Uhr) Viktoria Köln, 1860 trifft parallel auf Saarbrücken und der FC Ingolstadt im Anschluss auf den MSV Duisburg. Sonntag gastiert unter anderem Rot-Weiss Essen in Mannheim (13.30 Uhr), Spitzenreiter Regensburg muss nach Ulm (19.30 Uhr).