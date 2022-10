Volleyballerinnen verpassen WM-Viertelfinale

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in den Niederlanden und Polen ihre letzte Chance aufs Viertelfinale verspielt. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen verlor am Freitagabend in Lodz gegen die Dominikanische Republik mit 1:3 (25:19, 18:25, 22:25, 18:25).

Medaillentraum geplatzt: Hanna Orthmann. IMAGO/Newspix