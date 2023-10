Volleyballer gewinnen auch zweites Spiel bei Olympia-Quali

Deutschlands Volleyballer haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro auch ihr zweites Spiel gewonnen.

Will in Rio das Ticket für Paris lösen: Bundestrainer Michal Winiarski. IMAGO/IPA Sport

Gegen Kuba setzte sich die DVV-Auswahl um Star-Angreifer Georg Grozer am Sonntag in Rio de Janeiro mit 3:1 (21:25, 25:14, 25:22, 25:15) durch und machte einen weiteren Schritt auf dem angestrebten Weg nach Paris. Zum Auftakt war dem Team von Bundestrainer Michal Winiarski ein 3:1-Erfolg gegen den Iran gelungen, nach dem Sieg am Samstag blieb jedoch nur kurze Zeit zur Erholung.

Die Nationalmannschaft um den extra für die Olympia-Qualifikation zurückgekehrten 38 Jahre alten Grozer muss in Rio sieben Partien innerhalb von nur neun Tagen absolvieren und mindestens Zweiter im Achterfeld werden, um im kommenden Jahr nach Paris zu dürfen. Gelingt das nicht, bleibt nur noch der schwierige Weg über die Weltrangliste, der aHat rktuell wenig aussichtsreich erscheint. Zuletzt schaffte es 2012 ein deutsches Team zu Sommerspielen in London.