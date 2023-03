Volley-Kracher zum Start: Dresden gewinnt harten Kampf in Ingolstadt

3. Liga - Highlights by MagentaSport 20.03.2023

5:11Der FC Ingolstadt 04 rutscht immer tiefer in die Krise, während sich Dynamo Dresden auf Tabellenplatz drei vorschiebt. Am Montagabend gewinnen die Dresdner ein umkämpftes Auswärtsspiel gegen am Ende dezimierte Schanzer mit 3:2.