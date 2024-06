Volles Tempo: BVB-Sprinter Bamba im Anflug auf Bochum

Am Montag stellte sich Bochums neuer Trainer vor, offenbar ist nun der erste Transfer fix. Vom Nachbarn Borussia Dortmund soll Offensivmann Samuel Bamba kommen.

Hohe Geschwindigkeit, explosiver Antritt, Vollgas nach vorne: Vor allem in der Youth League ließ der in Ahlen geborene Offensivmann aufhorchen. Bei den Profis brachte er es bisher auf zwei Einsätze, spielte ansonsten 21 Mal für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga und war mit den Profis zum Beispiel im Winter im Trainingslager in Marbella.

Obwohl er dann auch sein Bundesliga-Debüt erlebte, ging es für ihn in Dortmund nicht so richtig voran; nun steht offenbar der Tapetenwechsel an. Die Vorarbeiten des Transfers laufen seit längerem, jetzt hat offensichtlich auch der neue Trainer Peter Zeidler sein Okay zu diesem Wechsel gegeben. Bild und WAZ berichteten zuerst; der Sprinter soll ablösefrei vom BVB nach Bochum wechseln und einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Gute Bochumer Erfahrungen mit dem BVB

Bamba wäre übrigens nicht der erste Spieler, der in jüngster Zeit von Borussia Dortmund zum Nachbarn nach Bochum wechselt. Gute Erfahrungen hat der VfL zum Beispiel mit Patrick Osterhage gemacht, der nun für eine Ablösesumme von knapp fünf Millionen zum SC Freiburg weiterzieht. Und zuletzt wechselte auch Stürmer Moritz Broschinski vom BVB zum Reviernachbarn.

Nun also Bamba: Der 1,79 Meter große Flügelstürmer kam schon als Neunjähriger aus Ahlen zum BVB, durchlief mehrere U-Mannschaften des DFB, doch der ganz große Sprung blieb ihm zunächst noch verwehrt. Der 20-Jährige kann sowohl auf den Flügeln als auch zentraler als zweite Spitze eingesetzt werden.

Was passiert mit Antwi-Adjei?

Viel Tempo, stark über die Flügel, ein ähnliches Profil weist auch Christopher Antwi-Adjei auf. Der Vertrag des Offensivmannes läuft in diesem Sommer aus; es ist ein offenes Geheimnis, dass beide Seiten im Grunde genommen zu einer Vertragsverlängerung tendieren.

Sehr gut möglich, dass der gebürtige Hagener weiter beim VfL bleibt - und demnächst neue Konkurrenz aus Dortmund bekommt.