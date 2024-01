Volles Programm für Schalke an der Algarve

Der FC Schalke 04 hat viel vor in Portugal, das liegt nicht nur am ausgeklügelten Trainingsplan von Coach Karel Geraerts. Zwei Tests sollen am Atlantik stattfinden, zudem erwartet der Verein noch in dieser Woche hohen Besuch.

Will seine Schalker Mannschaft an der Algarve fit machen für die Rückserie: Trainer Karel Geraerts. IMAGO/eu-images

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

In der 2. Liga konnte sich Schalke zuletzt im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen, insgeheim träumen die Königsblauen nun davon, sich durch eine außergewöhnlich gute Rückrunde vielleicht doch noch in das Rennen um den Aufstieg einschalten zu können.

Als Vorbild dient der FC St. Pauli, der in der Vorsaison zur Halbserie als 15. punktgleich mit dem Vorletzten 1. FC Magdeburg an der Schwelle zur 3. Liga stand und sich bis Saisonende noch auf Rang 5 hocharbeitete.

Trainer Karel Geraerts hat die Schwerpunkte für die Einheiten an der Algarve klar festgelegt. Er will mit seiner Mannschaft insbesondere das Defensivverhalten und den Torabschluss üben, auch in Sachen Fitness müssen die Spieler zwingend weitere Fortschritte machen. Zudem forciert Geraerts das Wir-Gefühl abseits des Platzes: "Ein Trainingslager bietet dafür die beste Gelegenheit."

31 Spieler dabei

Das Geübte anwenden sollen die Schalker in zwei Testspielen, die allerdings noch immer nicht final vereinbart werden konnten. Angedacht ist ein Spiel am Samstag, das zweite am Dienstag, also am Tag vor der Rückreise ins Ruhrgebiet.

Schalke war am Dienstag mit 31 Spielern an die Algarve geflogen. Nicht an Bord waren Niklas Tauer, dessen Abschied nur wenige Stunden später offiziell verkündet worden ist, und Ibrahima Cissé, der ausgeliehen werden soll. Bislang gehört auch Sebastian Polter noch nicht zum Trainingslager-Tross. Ob der Stürmer nachreist, ist offen. Die zum Jahresende durchgeführte Leistenoperation macht nach Klubangaben eine weitere Nachuntersuchung am Donnerstag erforderlich. Mit in Portugal, aber nach Verletzung noch nicht wieder im Mannschaftstraining sind Assan Ouedraogo, Bryan Lasme, Yusuf Kabadayi, Leo Greiml und Danny Latza.

Aktuell ist eher unwahrscheinlich, dass sich noch während des Trainingslagers ein Winterzugang dem Kader an der Atlantikküste anschließt. Schalke sucht in erster Linie einen Rechtsverteidiger mit Offensivdrang und einen wendigen Stürmer. Aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage könnten die Verantwortlichen zu Leihgeschäften gezwungen sein. Diese wollen sie seit dem Abstieg im Sommer mit Blick auf eine deutliche Kaderwertsteigerung - ein hehres Ziel! - eigentlich vermeiden.

Tillmann will sich ein Bild machen

Mindestens ein Nachreisender wird trotzdem an der Algarve erwartet, hoher Besuch hat sich angekündigt: Matthias Tillmann, seit dem 1. Januar offiziell neuer Vorstandsvorsitzender, soll am Freitag in Albufeira ankommen und sich ein Bild von den Bedingungen machen. Vor allem aber will der 40-Jährige, der ab sofort in allen Belangen Schalkes neuer starker Mann sein soll, mit den Verantwortlichen persönlich über die aktuelle Situation sprechen.

Wie der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer bereits Anfang November im kicker-Interview erstmals angedeutet hatte, strukturiert der Klub seine Führungsetage um. Auch der Name Marc Wilmots spielt dabei eine Rolle. Mehr dazu lesen Sie in der Donnerstagsausgabe des kicker (ab Mittwochabend auch als eMagazine).