Vollering gewinnt Königsetappe und hat Gesamtsieg vor Augen

Die Niederländerin Demi Vollering hat überlegen die Königsetappe der Tour de France der Frauen gewonnen und steht vor dem Gesamtsieg. Am Col du Tourmalet ließ sie der Konkurrenz keine Chance.

Demi Vollering hat die schwerste Etappe der diesjährigen Tour de France Femmes gewonnen und damit das Gelbe Trikot der Gesamtführenden übernommen. Die 26 Jahre alte Niederländerin legte am Samstag auf dem Weg zum berühmten Col du Tourmalet ein bemerkenswertes Solo hin und hängte auf dem finalen Stück der 89,8 Kilometer alle Rivalinnen ab.

Vollering, die ein überragendes Frühjahr mit fünf Klassikersiegen unter anderem bei Lüttich-Bastogne-Lüttich gefahren hatte, war vor tausenden Fans am 17 km langen Schlussanstieg klar die Stärkste. 5000 m vor der Ziellinie holte sie die lange führende Niewiadoma ein und setzte sich sofort ab.

Auf die zweitplatzierte Polin Katarzyna Niewiadoma hatte Vollering bereits einen bemerkenswerten Vorsprung von 1:58 Minuten herausgefahren. Die niederländische Titelverteidigerin Annemiek van Vleuten (2:34 Minuten Rückstand) komplettierte das Podium als Dritte. Die Belgierin Lotte Kopecky, zuvor Trägerin des Gelben Trikots, brach am Schlussanstieg ein und musste die Gesamtführung abtreten. Vor dem Col du Tourmalet hatten die Radfahrerinnen den Col d'Aspin zu überwinden.

Ricarda Bauernfeind war als Zehntplatzierte im Tagesklassement beste Deutsche. Am Sonntag steht in Pau das finale 22,6 Kilometer langes Einzelzeitfahren auf dem Programm. Die Führende Vollering, im Vorjahr noch Gesamtzweite, gilt dann nach ihrer starken Leistung vom Samstag als Favoritin auf den Gesamtsieg. Kopecky hatte seit ihrem Tageserfolg bei der ersten Etappe in Clermont-Ferrand die Gesamtführung inne und musste diese nun erstmals abgeben.

7. Etappe Lannemezan/Frankreich - Col du Tourmalet/Frankreich (89,80 km):

1. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx 2:52:43 Std.; 2. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing + 1:58 Min.; 3. Annemiek Van Vleuten (Niederlande) - Movistar Team + 2:34; 4. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS + 2:43; 5. Juliette Labous (Frankreich) - Team DSM-Frmenich + 2:46; 6. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx + 2:32; 7. Ane Santesteban Gonzalez (Spanien) - Team Jayco AlUla + 5:24; 8. Marta Cavalli (Italien) - FDJ - SUEZ + 5:43; 9. Cecilie Uttrup Ludwig (Dänemark) - FDJ - SUEZ + 5:46; 10. Ricarda Bauernfeind (Ansbach) - Canyon-SRAM Racing + 6:57; ... 13. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 7:52; 16. Clara Koppenburg (Friedrichshafen) - Cofidis Women Team + 7:58; 28. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Movistar Team + 14:48; 50. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB + 21:42; 51. Romy Kasper (Forst) - AG Insurance - SQS

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe:

1. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx 24:48:10 Std.; 2. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing + 1:50 Min.; 3. Annemiek Van Vleuten (Niederlande) - Movistar Team + 2:28; 4. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx + 2:35; 5. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS + 2:39; 6. Juliette Labous (Frankreich) - Team DSM-Frmenich + 3:41; 7. Ane Santesteban Gonzalez (Spanien) - Team Jayco AlUla + 6:23; 8. Cecilie Uttrup Ludwig (Dänemark) - FDJ - SUEZ + 6:42; 9. Ricarda Bauernfeind (Ansbach) - Canyon-SRAM Racing + 7:42; 10. Amanda Spratt (Australien) - TFS + 8:18; ... 17. Clara Koppenburg (Friedrichshafen) - Cofidis Women Team + 12:34; 20. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Movistar Team + 15:20

Bergwertung, Stand nach der 7. Etappe:

1. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing 27 Pkt.; 2. Yara Kastelijn (Niederlande) - Fenix-Deceuninck 23; 3. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx 19; 4. Anouska Koster (Niederlande) - Uno-X Pro Cycling Team 19; 5. Annemiek Van Vleuten (Niederlande) - Movistar Team 18

Sprintwertung, Stand nach der 7. Etappe:

1. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx 228 Pkt.; 2. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS 153; 3. Ricarda Bauernfeind (Ansbach) - Canyon-SRAM Racing 81; 4. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx 80; 5. Emma Norsgaard (Dänemark) - Movistar Team 67