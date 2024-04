"Voller Stolz und Dankbarkeit": Bodzek hängt die Schuhe an den Nagel

Nach über 400 Profi-Einsätzen beendet Adam Bodzek im Sommer seine aktive Fußball-Karriere. Der 38 Jahre alte Defensivmann hält Fortuna Düsseldorf aber die Stange und wechselt als Trainer ins Nachwuchsleistungszentrum.

Fast 19 Jahre nach seinem Bundesliga-Debüt ist für Adam Bodzek Ende Juni Schluss. Der gebürtige Pole, der damals in der Saison 2005/06 für den MSV Duisburg erstmals im Profi-Fußball auf dem Platz gestanden hat, hängt seine Schuhe an den Nagel. 94 Einsätze in der Bundesliga (drei Tore), 287 Spiele in der 2. Bundesliga (acht Tore) sowie 21 Spiele stehen in der Vita des 38-Jährigen, der während seiner Laufbahn nur bei zwei Profi-Klubs gespielt hat: sieben Jahre für die Duisburger - und seit Januar 2011 ununterbrochen für Fortuna Düsseldorf.

Er hat sich auch in schwierigen sportlichen Phasen als Vorbild und wichtige Führungspersönlichkeit erwiesen, an der sich andere aufrichten konnten. Klaus Allofs über Adam Bodzek

"Adam Bodzek kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler bei der Fortuna zurückblicken", lässt sich Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs in einer Mitteilung der Rheinländer zitieren. "Er hat sich auch in schwierigen sportlichen Phasen als Vorbild und wichtige Führungspersönlichkeit erwiesen, an der sich andere aufrichten konnten." Seit zwei Jahren fungiert Bodzek als Führungsfigur bei der Regionalliga-Reserve der Fortuna, der er auch in Zukunft erhalten bleiben wird: Ab dem 1. Juli nimmt er eine neue Rolle im Trainerbereich des Nachwuchsleistungszentrum ein.

"Adam Bodzek weiterhin in unseren Reihen zu haben, ist für alle ein Gewinn", freut sich Allofs über den Verbleib von "Bodze", der mit den Düsseldorfern in den Jahren 2012 und 2018 in die Bundesliga aufstieg und das Team von 2020 bis 2022 als Kapitän auf das Feld führte.

"Nach den zwei Jahren bei der U 23 ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, meine aktive Karriere im Sommer zu beenden. Ich blicke voller Stolz und Dankbarkeit auf meine Laufbahn und besonders auf die mehr als 13 Jahre bei der Fortuna zurück, die mit sehr vielen Emotionen verbunden sind. Der Verein hat für mich eine hohe Bedeutung und ist in dieser Zeit zu meiner sportlichen Heimat geworden", erklärt Bodzek seinen Schritt, der auch im NLZ Anklang findet. "Umso mehr freue ich mich, dass es für mich auch nach der aktiven Karriere am Flinger Broich weitergeht. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses neue Kapitel bei der Fortuna, möchte es ambitioniert angehen und meine Erfahrungen bestmöglich weitergeben."

Offizielle Verabschiedung Ende April

"In den vergangenen beiden Spielzeiten hat Adam mit all seiner Erfahrung die Rolle als Führungsspieler in der U 23 auf und neben dem Platz hervorragend ausgefüllt", sagt Stefan Vollmershausen, Sportlicher Leiter des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums. "Wir freuen uns, dass er uns auch in Zukunft erhalten bleibt und nun die ersten Schritte nach seiner aktiven Karriere bei uns im Trainerbereich des NLZ gehen wird. Wie wichtig es ist, solche Persönlichkeiten im Verein zu halten, zeigen die positiven Erfahrungen, die wir bereits in der Vergangenheit gemacht haben."

Im Rahmen des Heimspiels von Fortuna Düsseldorf II gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach am 28. April (12 Uhr) im Paul-Janes-Stadion wird Bodzek offiziell verabschiedet.