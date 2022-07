Voller Fokus aufs Boxen: Bell spielt kommende Saison nicht in der NFL

ITK #16: Power Ranking der NFL Head Coaches

In der neuen Folge "Icing the kicker" geht es um die besten Head Coaches der NFL. Detti, Shuan und Grille ranken ihre ganz persönlichen Top 5. Welcher Cheftrainer hat in den letzten Jahrzehnten oder in jüngerer Vergangenheit den besten Job gemacht? Wer ist besonders erfolgreich bzw. ausgesprochen innovativ? An wen geht Gold, Silber und Bronze? Das Thema geht auf unseren Social Media-Kanälen in die Verlängerung. Dort werden wir die drei Top 5-Grafiken noch mal separat posten. Ihr seid herzlich eingeladen, darunter euer Feedback zu schreiben bzw. euer eigenes Power Ranking der NFL Head Coaches zu hinterlassen. Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 14. Juli. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire