Voller Fokus auf die USA: Otte verlässt Gladbach im Sommer

Borussia Mönchengladbach und Fabian Otte gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie die Fohlen mitteilten, wird der 33-Jährige "Head of Goalkeeping" beim US-amerikanischen Fußballverband.

"Fabian hat bereits seit September in den Länderspielphasen als Torwarttrainer der USA fungiert. Nun hat er das Angebot erhalten, Vollzeit für den US-Verband zu arbeiten. Das ist eine große Chance für ihn", sagt Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus in einer Klubmitteilung und betont, dass man Otte gerne in Gladbach gehalten hätte, ihm aber keine Steine in den Weg legen wollte.

"Wir haben Verständnis dafür, dass er diese Chance wahrnehmen möchte", so Virkus weiter. Der 57-Jährige verriet auch, dass Otte die Gladbacher "frühzeitig über seine Pläne informiert" habe und man aus diesem Grund auch "bereits seit längerem dabei ist, seine Nachfolge zu regeln".

Bis Saisonende wird Otte der Fohlenelf aber noch erhalten bleiben - und Virkus ist sich sicher, dass der Torwarttrainer bis zum Schluss voll einbringen wird. "Fabi hat bei uns in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren hervorragende Arbeit geleistet und wird seiner Aufgabe bei uns, da sind wir uns absolut sicher, auch bis zum Ende dieser Spielzeit mit vollem Engagement nachkommen."

WM, Copa: Otte erwarten viele Highlights

Otte arbeitete von 2018 bis 2020 als Torwarttrainer bei der U 23 der TSG Hoffenheim, anschließend führte ihn sein Weg über die neuseeländische Nationalmannschaft (2017/18) und den FC Burnley zur Borussia, wo er 2021 die Nachfolge des zum VfB Stuttgart gewechselten Steffen Krebs antrat.

Seit August vergangenen Jahres arbeitete er zudem noch als Torwarttrainer in der US-Nationalmannschaft unter Gregg Berhalter. Sein Vertrag in Gladbach läuft noch bis Sommer, nun ist klar, dass die USA ab dann sein primäres Beschäftigungsfeld sein werden.

Und dort erwarten ihn so einige Highlights, die nicht zuletzt ein Grund für seinen Wechsel waren. "Es ist eine Entscheidung für die neue Herausforderung, die nicht zuletzt im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026, die die USA gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten, sowie die Copa America in diesem Sommer besonders reizvoll ist", erklärte Otte und betonte, dass es keine Entscheidung "gegen Borussia" gewesen sei.