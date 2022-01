Volle Kapelle und ein Neuer beim Freiburger Trainingsstart

Rechtsverteidiger Hugo Siquet ist der einzige Wintereinkauf des SC Freiburg und sorgt für mehr Konkurrenz auf der rechten Seite. Trainer Christian Streich verlor als Cheftrainer nur einmal den Rückrundenauftakt. Am Samstag kommt Arminia Bielefeld in den Breisgau.

Am vergangenen Sonntag bat Trainer Christian Streich zum Trainingsauftakt des SC Freiburg - und dürfte über die Anzahl der anwesenden Profis erfreut gewesen sein. Sein Kader erschien vollzählig zur ersten Einheit des Jahres. Neu dabei war der 19 Jahre alte Belgier Hugo Siquet (Standard Lüttich, 4,5 Millionen Euro Ablöse), der bereits seit einigen Tagen im Breisgau war und nun den Konkurrenzkampf auf der Rechtsverteidiger-Position anheizt. "Langfristig trauen wir ihm viel zu", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach über den Winter-Einkauf.

Dem SCF trauen die Konkurrenten nach der besten Hinrunde der Freiburger Bundesliga-Geschichte nun eine ganze Menge zu. Auf Rang drei schlossen die Südbadener zuvor noch nie eine Halbserie ab. Und auch wenn das Ziel "Klassenerhalt" wohl nie aus dem Wortschatz der Verantwortlichen verschwinden wird, darf sich Streichs Team mit 29 Punkten berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins internationale Geschäft machen. Wie schon in der Vorsaison, als der Sport-Club diese Chance am letzten Spieltag aber verpasste.

Erst eine Niederlage für Streich zum Rückrunden-Auftakt

Am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt nun Arminia Bielefeld nach Süddeutschland. Zur Saisoneröffnung (0:0) hatte Streichs Team dort noch eine eher biedere Vorstellung abgeliefert, nun könnte es besser werden. Nur einmal in der inzwischen zehn Jahre andauernden Streich-Ära verlor er den Rückrundenauftakt: 2018/19 mit 1:3 in Frankfurt. Ansonsten gab es sechs Siege und zwei Remis.