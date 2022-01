"Vollblutstürmer" für den OFC: Hosiner verlässt Dresden

Stürmer Philipp Hosiner schließt das Kapitel Dynamo Dresden und wird künftig für Regionalligist Offenbacher Kickers auf Torejagd gehen. Der einzige Neuzugang ist er nicht.

Hosiner will die Zeit bei der SGD "in schöner und guter Erinnerung behalten", wie er am Dienstag verriet - "auch, weil wir mit der Drittliga-Meisterschaft und dem Aufstieg einen großen Erfolg erreicht haben". Da war er mit zehn Toren und zehn Vorlagen maßgeblich beteiligt, doch nach dem Aufstieg lief es für den 32-Jährigen nicht mehr rund: nur acht Einsätze, keiner über die volle Distanz, kein Tor, nur eine Vorlage.

Nun geht es für Hosiner zwei Ligen weiter unten weiter. In Offenbach, eine "neue Herausforderung", die der Österreicher, der Champions-League- und auch Bundesliga-Erfahrung vorweisen kann, "mit großer Motivation" angehen will.

Trotz bemerkenswerter Torquote stellt er immer den Teamerfolg in den Vordergrund. Thomas Sobotzik

Beim OFC hat Hosiner einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben, über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, wie Dynamo verlauten ließ. "In offenen, ehrlichen und sehr anständigen Gesprächen haben wir seine aktuelle Situation und seine Perspektive analysiert. Unter den gegebenen Voraussetzungen haben wir seinem Wechselwunsch zugestimmt", erklärte SGD-Geschäftsführer Ralf Becker.

OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik freut sich derweil auf "einen Vollblutstürmer, der trotz bemerkenswerter Torquote immer den Teamerfolg in den Vordergrund stellt".

Auch Milde kommt

Neben Hosiner hat Offenbach mit Paul Milde einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Der Ex-Dresdner wechselt von Liga-Konkurrent TSV Steinbach Haiger zum OFC. Der 26-Jährige ist "auf beiden Außenverteidigerpositionen zuhause und dort in der Lage, spielentscheidende Impulse zu setzen", begründet Sobotzik die Verpflichtung von Milde, der im Sommer 2021 vom Chemnitzer FC kam und bei Steinbach Haiger 16-mal zum Einsatz kam.