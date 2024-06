Vollbier für Englands Fans - Polizeipräsident kritisiert FSA scharf

Kein Hochrisikospiel: Den englischen Fußballfans wird beim Achtelfinal-Spiel am Sonntag gegen Slowakei in Gelsenkirchen daher Vollbier serviert. Die Polizei übt unterdessen scharfe Kritik am englischen Fanverband FSA.

Englische Fußballfans in Gelsenkirchen. IMAGO/Moritz Müller