Volland sieht "roten Faden" - Bjelica macht Union-Fans Mut

Union Berlin hätte am Sonntag gut und gerne drei Punkte aus Mönchengladbach mitnehmen können. Aber die Effektivität fehlte. Kevin Volland (31) ärgerte sich zwar etwas, nahm den Punkt aber auch gerne mit.

"Mit der zweiten Halbzeit können wir zufrieden sein, mit der Chancenauswertung natürlich nicht", fasste Kevin Volland das 0:0 in Gladbach bei DAZN gut zusammen. Der Offensivmann hatte selbst den Führungstreffer zweimal auf dem Fuß, scheiterte aber einmal an der Latte und einmal am Pfosten.

"Das zieht sich so ein bisschen wir ein roter Faden durch, mit der Chancenverwertung, mit dem Pech in vielen Situationen in dieser Saison", weiß Volland, der in der Bundesliga zuletzt am 9. Dezember beim 3:1 gegen Gladbach traf. Aber der Angreifer (zwei Saisontore) weiß: "Wir haben ein Ziel, wir wollen drin bleiben. Da heißt es in erster Linie hart arbeiten, alles andere kommt dann auch wieder."

Ganz unzufrieden mit dem Remis war Volland dann allerdings auch nicht. "Ich glaube, wir hatten schon die dickeren Dinger. In der Siatuation, in der wir sind, nehmen wir den Punkt gerne mit", so der Offensivmann. Ähnlich sah es auch Nenad Bjelica. "Es war mehr drin", sagte der Coach, schob aber direkt hinterher: "Ich bin einverstanden und zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Leider haben wir unsere guten Chancen nicht verwertet."

Bjelica positiv: "Habe volles Vertrauen"

Die Eisernen sendeten am Sonntag ein Signal, das ihr Trainer sehen wollte. "Die Mannschaft lebt, sie hat ein Lebenszeichen gezeigt in einem tollen Stadion hier", freute sich Bjelica, der dennoch mit dem einem Punkt etwas haderte, weil eben mehr drin war.

In 31 Saisonspielen schoss Union erst 26 Tore. In den vergangenen fünf Spielen gab es nur einen einzigen Treffer beim 1:5 in München. Zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt. "Wir glauben, dass wir in den letzten drei Spielen mehr Effektivität vor dem gegnerischen Tor zeigen werden. Wir haben die Qualität dafür, ich habe volles Vertrauen in unsere Jungs", machte Bjelica allen Union-Fans Mut.

Effektiver müssen die Köpenicker auch langsam werden, denn tabellarisch sieht es sehr gefährlich aus. Je nach Ausgang des Spiels zwischen Mainz und Köln könnte es sein, dass Union punktgleich mit Platz 16 ist.