Volland: "Jeder sollte sein Ego hintenanstellen"

Kevin Volland hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten bei Union Berlin sukzessive gesteigert. Unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica ist der Neuzugang von der AS Monaco gesetzt. In einer Medienrunde sprach der 31-Jährige nun über…

… die freien Tage: "Ich war Silvester im Allgäu bei der Familie. Die Pause war wichtig, um mal die Birne freibekommen. Wir hatten viele Spiele, es war Druck auf dem Kessel. Deswegen tat der Urlaub schon gut."

… seinen Leistungsanstieg: "Ich habe von Anfang an das Vertrauen bekommen. Wenn man das so spürt, bin ich ein Spieler, der der Mannschaft auch helfen kann. Vielleicht ist das der Grund, weshalb es jetzt läuft. So habe ich es gefühlt. Unter Marco Grote habe ich schon 90 Minuten gespielt. In Monaco hat es auch ein paar Spiele gedauert. Dann habe ich da meine beste Saison absolviert."

… die Kritik von außen: "Vor Monaco habe ich viel gelesen, da war ich ein bisschen mehr drin im Thema. Es gibt Spieler, die viel in die Zeitungen schauen. Im Ausland liest du 90 Prozent weniger. Ich lasse wenig an mich ran. Ich kann in meinem Alter auch gut einschätzen, ob ich ein gutes oder schlechtes Spiel gemacht habe. Ich habe meine Familie und meine Freunde, mit denen ich offen darüber rede."

… den Abstiegskampf: "Das Hauptthema wird sein, dass wir bei Spielen, die auf der Kippe stehen, den Sack früher zumachen. Und dass wir mehr Konstanz reinbekommen. Wir müssen auch beim 0:0 oder beim Rückstand unser Ding durchziehen. Das wird das Wichtigste sein für die Rückrunde."

… Veränderungen im Kader: "Die Qualität vom Kader ist gut. Das Wichtigste ist, dass wir eine Einheit sind und nicht zusammenbrechen. Jeder sollte sein Ego hintenanstellen, es darf keine One-Man-Show geben. Aber dass es Veränderungen gib im Profifußball, ist ganz normal."

… Nenad Bjelica: "Er ist ein sehr direkter Trainer, was ich gut finde. Wenn man jemanden direkt anspricht, wenn etwas nicht gut läuft. Er versucht die Sachen sehr einfach zu halten auf dem Platz. Was uns in der jetzigen Phase auch hilft. Das Team steht für ihn über allem."

… Benedict Hollerbach: "Er ist ein sehr ambitionierter Spieler, ein großes Talent. Die Bundesliga ist etwas anderes, das hat er am Anfang selber auch gemerkt. Er ist ein Spieler, der das Vertrauen braucht. Wenn er seine Chancen bekommt, sieht man auch, was er kann, wie er uns helfen kann mit seinem Speed und seinem Abschluss."