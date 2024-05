Voll vor Bundesliga-Wechsel?

Viktoria Kölns Torwart Ben Voll soll auf dem Zettel eines Bundesligisten stehen. Der Wechsel des 23-jährigen Schlussmannes, der es in der vergangenen Saison in 32 Partien für die Kölner zu einem kicker-Notenschnitt von 2,95 brachte, könnte bereits in den nächsten Tagen vollzogen werden.