"Voll-Katastrophe": Glatzel "fehlen die Worte"

Der Hamburger SV legte beim 2:4 in Karlsruhe mal wieder eine rätselhafte Leistung hin. Für Robert Glatzel hatte diese "nichts mit 2. Liga zu tun".

Der Hamburger SV befindet sich in einem Dreikampf mit Darmstadt und Heidenheim um den direkten Aufstieg - das ist das erklärte und letztlich auch notwendige Ziel der Hanseaten in ihrem fünften Jahr in der 2. Liga nach dem historischen Abstieg 2018. In dieser Saison schien der HSV lange Zeit stabil und fokussiert, doch die jüngsten Auftritte (Ausnahme das 3:0 gegen Nürnberg am vergangenen Wochenende) und definitiv die ersten 45 Minuten von Karlsruhe am Sonntagnachmittag dürften mal wieder üble Erinnerungen an schon erlebte Saisonendphasen wachrufen.

"Voll-Katastrophe, da fehlen einem echt die Worte. Das hatte nichts mit 2. Liga zu tun gehabt", urteilte Robert Glatzel über die Nichtleistung im ersten Durchgang. "Wir hatten überhaupt keine Zweikampfführung, sind bei den langen Bällen überhaupt nicht in die Duelle gekommen. Jeder erste, zweite, dritte Ball von uns war beim Gegner - offensiv und defensiv bodenlos", sprach der Torjäger, der mit seinen beiden Treffern in der zweiten Halbzeit nochmal Spannung reinbrachte.

Dass die Hamburger nochmal ihre in der Saison bereits gezeigten Comebacker-Qualitäten einbringen konnten (wie beim 3:3 in Heidenheim), lag aber weniger am HSV, sondern vielmehr an der Chancenverwertung der Karlsruher im ersten Abschnitt. "Wir müssen 5:0 oder 6:0 zur Pause führen, dann ist das Ding schon da vorbei", sagte KSC-Trainer Christian Eichner und erntete dabei auch Glatzels Zustimmung. "Wir liegen völlig verdient 0:3 zurück und es hätte eigentlich auch 5:0 zur Pause stehen können."

Walter vergreift sich im Ton und fehlt gegen Kiel - mindestens

Hamburgs Trainer Tim Walter sah "mit das Schlechteste, was der HSV in meiner Zeit auf den Platz gebracht hatte". Den Coach freute immerhin die "Reaktion nach der Pause, als wir das Gefühl hatten, das 0:3 ist uns gerade egal, doch nach der Gelb-Roten Karte war das dann vorbei", so der 47-Jährige.

Dass es nach dem vierten Gegentreffer zu einigen verbalen Scharmützeln zwischen beiden Bänken an der Seitenlinie kam, darauf ging Walter zunächst nicht ein. Auslöser der Diskussionen soll ein Handspiel von KSC-Kapitän Jerome Gondorf im Vorfeld von Schleuseners Treffer gewesen sein. Offenbar hatte sich Walter dabei derart im Ton vergriffen, dass er von Schiedsrichter Sascha Stegemann mit glatt Rot auf die Tribüne geschickt wurde. Karlsruhes Assistent Zlatan Bajramovic sah dagegen "nur" Gelb.

Klar ist damit, dass Walter mindestens im kommenden Heimspiel gegen den Nordrivalen Holstein Kiel nicht auf der Bank der Rothosen sitzen wird.