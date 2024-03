Voll im Mainzer Training - Amiri sendet positive Zeichen

Mainz 05 kann gegen den VfL Bochum voraussichtlich auf Nadiem Amiri zurückgreifen, der Mittelfeldmann kehrt am Mittwoch ins Training zurück. Josuha Guilavogui bestreitet Teile davon.

Seit Anfang Februar absolvierte Nadiem Amiri sieben Spiele für seinen neuen Klub Mainz 05, schoss ein Tor und sammelte zwei weitere Scorerpunkte. Beim 1:8 in München wurde sein Sprunggelenk in Mitleidenschaft gezogen, der 27 Jahre alte Leistungsträger musste sich einem MRT unterziehen. Nach der Trainingspause am Vortag kehrte Amiri am Mittwoch auf den Übungsplatz zurück und absolvierte die komplette Einheit. Josuha Guilavogui, der beim FC Bayern nach einem Zusammenprall benommen ausgewechselt wurde, machte Teile des Mannschaftstrainings mit.

Trainer Bo Henriksen hat damit gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) so viele Spieler wie lange nicht zur Verfügung, nachdem er kürzlich den Kader noch mit Nachwuchsleuten ergänzen musste. Während Amiri gesetzt scheint und seinen Platz auf der Doppel-Sechs an der Seite des zuletzt gelbgesperrten Leandro Barreiro wohl sicher hat, erwartet Guilavogui ein harter Konkurrenzkampf in der Dreierkette.

Edimilson Fernandes und Andreas Hanche-Olsen, die beim FC Bayern nach längerer Verletzungspause erste Kurzeinsätze hatten, drängen ebenso in die Startelf wie Dominik Kohr nach seiner Gelb-Rot-Sperre. Der Mittelfeldmann spielt in dieser Saison häufiger in der Abwehr als auf seiner angestammten Position.

Das 1:8 in München hat jedoch auch bewiesen, wie wertvoll Kohr und Barreiro für die Mannschaft sind. Der 30-Jährige, der den Branchenname Hard-Kohr trägt, ist mit neun Gelben Karten vorbelastet, damit droht ihm bereits die nächste Sperre. Mit je vier Gelben Karten gehen gleich fünf 05-Spieler in die Partie gegen Bochum: Silvan Widmer, Marco Richter, Jae-Sung Lee, Tom Krauß und Fernandes. Es wäre also alles andere als eine Überraschung, wenn Henriksen seine Mannschaft in der Folgewoche bei RB Leipzig erneut personell umbauen muss…