"Voll auf Sendung": Schuster will Köln einen "heißen Tanz" bereiten

Am Dienstagabend kommt es im DFB-Pokal zum Traditionsduell zwischen Kaiserslautern und Köln. FCK-Trainer Dirk Schuster blickt einem intensiven Spiel entgegen.

Ob er sich auf ein Duell auf Augenhöhe vorbereite, wurde FCK-Coach Dirk Schuster auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel am Dienstagabend gegen den 1. FC Köln (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gefragt. Schließlich stecke der kommende Gegner ja im Tabellenkeller der Bundesliga fest und hat zudem eine 0:6-Klatsche gegen RB Leipzig in den Knochen.

"Nein", antwortete Schuster kurz und bestimmt - und erklärte dann, warum diese Annahme zu kurz gedacht sei: "Die Kölner haben davor im Derby Mönchengladbach beim 3:1 keine Chance gelassen. Sie waren die klar bessere Mannschaft."

Schuster warnt vor falschen Schlussfolgerungen

Und außerdem: "Gegen Leipzig kann man verlieren. Gegen Leipzig kann man auch mal ein bisschen höher verlieren", so der FCK-Trainer weiter. "Aber eins wird uns diese Niederlage nicht mit auf den Weg geben: Dass wir jetzt in irgendeiner Form mit einer Kölner Mannschaft rechnen können, die nicht auf Sendung ist."

Die emotionale Pressekonferenz seines Gegenübers Steffen Baumgart am Montagvormittag, die auch an Schuster nicht vorbeiging, sei dafür Beweis genug. "Der hat da schon eine Wortwahl gewählt, die allen die Augen nochmal geöffnet hat und die Gemütsverfassung dargelegt hat." Schuster rechnet deshalb mit Kölnern, die nun erst Recht "voll auf Sendung" sein und "keinen Zentimeter Preis" geben werden. "Auf Biegen und Brechen" werde Köln einen Kampf liefern und auf Sieg spielen "um ein Erfolgserlebnis zu haben, dass sie in die Bundesliga mitnehmen können".

Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute auf Sendung sein. Dirk Schuster

Für die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern ein "klares Signal", körperlich alles abrufen zu müssen, meint Schuster. "Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute auf Sendung sein, weil auf der Gegenseite eine Mannschaft steht, die unglaublich viel Qualität in den Reihen hat."

Vor den Rheinländern habe man zwar "eine gehörige Portion Respekt", aufgrund der eigenen Saisonleistung bisher aber auch "eine große Portion Selbstvertrauen". "Wir rechnen uns durchaus Chancen aus, diese Partie offen gestalten können. Hoffentlich mit dem besseren Ende für uns. Wir wissen, dass wir den Kölnern einen heißen Tanz bereiten können - und das wollen wir machen. Wir wollen fighten, wir wollen alles geben, wir wollen hundert Prozent Bereitschaft an den Tag legen, um ihnen weh zu tun", versprach Schuster.

Keine Vorbereitung auf ein Elfmeterschießen

Das soll auch im Falle eines Elfmeterschießens gelingen, auf das Schuster seine Mannschaft jedoch nicht explizit vorbereitete. "Ich glaube nicht, dass das so viel Sinn macht. Diese Drucksituation bei fast 50.000 Zuschauern in einem K.-o.-Spiel, bei dem es einen Sieger geben muss, kann man nicht so gut simulieren. Wenn wir morgen ins Elfmeterschießen kommen, haben wir schonmal sehr viel richtig gemacht. Dann sollen auch die antreten, die sich am Besten fühlen."