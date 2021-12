Volker Grimminger wird neuer Trainer des 1. CfR Pforzheim

Oberligist 1. CfR Pforzheim hat einen Nachfolger für Fatih Ceylan gefunden: Der Heidenheimer Volker Grimminger ist in Pforzheim kein Unbekannter und weiß schon ganz genau, welchen Fußball er spielen lassen will.

Oberliga Baden-Württemberg Startseite

Spieltag

Tabelle

Transfers

Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Tabellensechste der Oberliga Baden-Württemberg, der 1. CfR Pforzheim, im kommenden Jahr mit einem neuen Mann an der Seitenlinie auflaufen wird. Und dieser neue Mann heißt Volker Grimminger, den die Pforzheimer bisher als Gegner kennen. Grimminger war zwischen Juli 2017 und April 2019 Co-Trainer des SSV Reutlingen und übernahm anschließend bis zum Ende der Spielzeit 2018/19 als Interimstrainer.

Der 42-Jährige, der in seiner aktiven Spielerkarriere für Reutlingen, den VfB Stuttgart II und den 1. FC Schweinfurt 05 insgesamt 92-mal in der Regionalliga spielte, hat schon konkrete Pläne, welchen Fußball er in Pforzheim sehen will: "Ich möchte maximales Tempo auf dem Platz, schnelle Verlagerungen, schnelle Bälle in die Spitze. Der Gegner soll keine Atempause haben und keine Gelegenheit zum Nachdenken." Dafür braucht es Fitness, doch hier sieht Grimminger die Grundlagen schon gelegt: "Ohne Fitness hast du auch keine Konzentration. Und ohne Konzentration kommen die Bälle zu spät oder nicht dort an, wo du sie haben willst. Ich weiß, dass die Spieler hier bezogen auf die Fitness auf einem sehr hohen Level sind. Das kommt mir sehr entgegen."

Grimmingers neue Mannschaft darf sich überdies auch auf sehr viel Einfluss von der Seitenlinie freuen: "Ich bin mit voller Emotion dabei. Ich liebe den Druck, der herrscht, denn ich hasse es, zu verlieren. Aber mir ist auch Disziplin äußerst wichtig. Im Spiel, aber auch im Training und in der Kabine." Doch nur die kurze Leine anzulegen ist auch nicht Grimmingers Devise: "Außerhalb des Platzes dürfen die Jungs auch gerne mal feiern und Spaß haben. Natürlich alles in Maßen. Aber ich bin kein Kontrollfreak - ich vertraue jedem einzelnen Spieler."