Voigt nicht mehr Geschäftsführer beim FCK

Soeren Oliver Voigt ist ab sofort nicht mehr Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern, das geht aus einer Mitteilung des Amtsgerichts hervor. Nach kicker-Informationen sind private Gründe für die Trennung verantwortlich.

Aus einer öffentlichen Mitteilung des Amtsgerichts Kaiserslautern geht hervor, dass Thomas Hengen nun als alleiniger Geschäftsführer der Management GmbH eingesetzt wurde. Der Ex-Profi war bisher für den sportlichen Bereich verantwortlich, Voigt für den kaufmännischen. Zuerst hatte der "SWR" am Dienstag darüber berichtet.

Voigt war bereits in den vergangenen Monaten nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Die jetzige Trennung geht nach kicker-Informationen auf private Gründe zurück.

Maßgeblicher Anteil an der Entschuldung

Im Dezember 2019 übernahm der 52-Jährige, der in gleicher Position von 2008 bis 2019 bei Eintracht Braunschweig fungierte, die Verantwortung auf dem Betzenberg. Der Klub befand sich damals nach zahlreichen Rücktritten in einer höchst instabilen Lage. In der Folge war der gebürtige Dortmunder maßgeblich daran beteiligt, dass der FCK das Insolvenzverfahren im Jahr 2020 erfolgreich abschloss.

Trotz fortwährender Unruhen und zahlreicher interner wie externe Widerstände ist es ihm gelungen, den Traditionsverein zu entschulden und ihn mithilfe einer regionalen Investorengruppe wirtschaftlich weiter konkurrenzfähig zu halten. Auch das monatelange Ringen um einen neuen Stadionpachtvertrag mit der Stadt Kaiserslautern begleitete Voigt in dieser Zeit.

Mehr als zwei Jahre war er als alleiniger Geschäftsführer der ausgegliederten Profiabteilung verantwortlich, im März diesen Jahres wurde ihm Hengen als Sportchef zur Seite gestellt. Über die künftige personelle Besetzung im kaufmännischen Bereich ist noch nichts bekannt.