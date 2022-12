Voigt mahnt und tadelt: "Wie die Schuljungen"

Ralf Voigt, Sportlicher Leiter des Bremer SV, spricht im Bezug auf den ersten Saisonabschnitt seiner Mannschaft Klartext. Trotz der Tabellenlage sieht er personell aber nicht zwingend Handlungsbedarf.

Die Erleichterung ist noch immer spürbar, obwohl das Spiel nun doch fast drei Wochen zurückliegt. Aber der 4:0-Erfolg über Weiche Flensburg ließ den Bremer SV nicht nur Schritt halten mit der Konkurrenz auf den regulären Nichtabstiegsplätzen. Er beendete auch eine Serie von sieben sieglosen Spielen. "Und mit jedem Spiel wurde es schwerer", sagt Ralf Voigt, Sportlicher Leiter der Bremer. Sie haben also den Bock umgestoßen, rechtzeitig zur Winterpause. Deshalb konnte der Aufsteiger auch damit leben, dass beim 1:4 im Auswärtsspiel gegen den VfB Lübeck erwartungsgemäß keine weiteren Punkte auf das Konto wanderten. Allerdings offenbarte das eigentliche Jahresendspiel schon ein kleines Problem. "In Lübeck haben wir wieder Geschenke verteilt und uns bei den Gegentoren wie die Schuljungen verhalten", so Voigt.

Der Sportliche Leiter bezog sich nicht zum ersten Mal sehr deutlich auf die Versäumnisse der Mannschaft und darf als oberster Mahner in Bremen gelten. Insofern offenbart sich durchaus eine gewisse Diskrepanz zur allgemeinen Haltung beim Bremer SV: Dem wichtigen Sieg gegen die Flensburger folgte zwar nicht der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Er verschaffte dem Aufsteiger aber 21 Punkte aus 21 Spielen - und das kann sich immerhin sehen lassen.

Aussetzer minimieren

Für Voigt steht dagegen nicht die ordentliche Bilanz im Vordergrund der Betrachtung. Er richtet den Blick auf die schwankenden Leistungen. "Die Gründe kommen aus mehreren Richtungen und sind bei jedem verschieden", ist sich Voigt sicher. Die große Kulisse von über 3000 Zuschauern an der Lübecker Lohmühle könnte eben so eine Rolle gespielt haben wie ein zu großer Respekt oder eine gewisse Zufriedenheit nach dem klaren Erfolg über Weiche.

In jedem Fall darf sich der Bremer SV diese Aussetzer nicht mehr erlauben. Denn das unbestritten schwere Auswärtsspiel in Lübeck stellte ja keine Ausnahme dar. Die Bremer haben bereits einige Punkte verloren, weil sie nicht an die eigentlich möglichen Leistungen anknüpfen konnten. "Vielleicht müssen wir den Anspruch noch mehr ins Team tragen", vermutet Voigt. Helfen dabei könnte eine Winterpause, die das Team neben den körperlichen Voraussetzungen auch mit der notwendige Einstellungen versehen soll. Voigt: "Wir werden den Grundstein dafür legen, dass wir in jedem Spiel einhundert Prozent Gas geben."

Ob sich dann der ein oder andere Neuzugang im Kader befinden wird, lässt der Sportliche Leiter einstweilen noch offen. "Wir sind wach, haben aber keinen Zwang", sagt Voigt. Man vertraut dem aktuellen Kader, der ja schon oft bewiesen hat, zu welchen Auftritten er in der Lage ist.