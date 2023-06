Vogt, Wehrle und Co. in der Kritik

Auch nach dem Klassenerhalt durch die Hintertür zeigen sich Teile der Stuttgarter Fans unversöhnlich und stehen mit der Klubführung um Vorstandsboss Alexander Wehrle und Kollegen auf Kriegsfuß.

Der Klassenerhalt ist geschafft. Der Ärger rund um den VfB Stuttgart ist deswegen aber bei weitem nicht vergessen und schon gar nicht vergeben. Kaum aus Hamburg zurück haben Teile der Anhänger wieder auf sich aufmerksam gemacht. Mit einem riesigen schwarzen Banner vor der Geschäftsstelle drückte die Ultragruppierung "Commando Cannstatt" heute Morgen ihren Unmut über die Führung aus. "Nichts erreicht, nur verhindert. Was ist euer Plan für den VfB?" steht darauf in großen, weißen Lettern zu lesen.

Die Kritik richtet sich an Klubpräsident Claus Vogt, Vorstandsboss Alexander Wehrle, dessen Berater Sami Khedira und Philipp Lahm sowie Teile des Aufsichtsrats, die man seit Wochen ungeachtet der sportlichen Leistungen des Teams für die Misere verantwortlich macht. "Es gab im Internet viel Kritik, das ist richtig", sagt Wehrle. "Aber man muss das ganzheitlich sehen."

Wehrle steht nach dem Mislintat-Abschied seit Monaten in der Kritik

Der Vorstandsboss, dem vor allem vorgeworfen wird, er sei verantwortlich für den Abschied von Fan-Liebling und Ex-Sportdirektor Sven Mislintat, sieht sich seit Monaten Anfeindungen ausgesetzt. Allerdings würde er die Woge dieser Attacken "differenziert betrachten. Wir haben auch viel Unterstützung bekommen. Auch von der aktiven Fanszene und auf den Regionalversammlungen".

Nach dem 3:1 im Rückspiel der Relegation gegen den Hamburger SV und dem sichergestellten Ligaerhalt kündigt der Chef der VfB AG noch einmal an, "sicher nicht zur Tagesordnung überzugehen. Wir nehmen uns Zeit, um die Situation sehr, sehr kritisch zu analysieren". Die Frage, die es zu beantworten gilt, heißt: "Was ist in den vergangenen Jahren, und dabei blicke ich weiter zurück, schiefgegangen, beim Versuch, das eigentliche Ziel, ein etablierter Bundesligist zu sein, zu erreichen?"

Schnelle Antworten sind nicht zu erwarten - Stimmung gegenüber der Klubführung im Keller

Schnelle Antworten wird es nicht geben. Was wiederum die Geduld der Fans strapazieren wird, die Wehrle und die erweiterte Klubführung um Präsident Vogt und andere Kollegen im Aufsichtsrat am liebsten sofort weghaben wollten. Für ihn sei die weitere Vorgehensweise dagegen eindeutig: "Ich habe klare Vorstellungen. Darüber werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sprechen."

Wie diese aussehen, wolle er erst dann konkretisieren. Ob danach Ruhe einkehrt, ist allerdings offen, wenn nicht sogar unwahrscheinlich. Dazu ist die Stimmung gegenüber der Klubführung zu sehr im Keller.