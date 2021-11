Vogt und die späte Rückkehr zum VfL

Zwölf Jahre nach seinem Bundesligadebüt für Bochum steht der gebürtige Wittener vor einer emotionalen Rückkehr.

Seit 2004 und der C-Jugend spielte Kevin Vogt für den VfL Bochum. Dort unterschrieb das Eigengewächs seinen ersten Profivertrag und debütierte am 18. April 2009 in der Bundesliga. Beim 0:2 gegen Dortmund am 28. Spieltag wurde Vogt sechs Minuten vor Schluss eingewechselt. Es sollten zugleich die letzten Bundesligaminuten für Bochum sein. Der VfL stieg in der Folgesaison ab, auch das Eigengewächs wurde durch Verletzungen in der Entwicklung zurückgeworfen. Erst in der Saison 2010/11 schaffte Vogt den Durchbruch beim damaligen Zweitligisten, den er 2012 Richtung Augsburg und Bundesliga verließ.

Emotionale Rückkehr ins Ruhrstadion

Seither spielte der gebürtige Wittener zwei Jahre beim FCA, zwei beim 1. FC Köln und seit 2016 bis auf eine halbjährige Leihe zu Werder Bremen in Hoffenheim und stets erstklassig. Auch im Pokal verschlug es Vogt nie zurück an seine alte Wirkungsstätte. Am Samstag steht die späte und sicher emotionale Rückkehr zum Aufsteiger und ins Ruhrstadion an. In dem er vor über neun Jahren letztmals auflief, damals noch im Mittelfeld an der Seite des späteren Weltmeisters und heutigen Gladbachers Christoph Kramer. Beim 2:2 im Zweitligaduell mit 1860 München erzielte Vogt sogar den späten Ausgleich. Das erste von zwei Profitoren für Bochum, das zweite folgte kurioserweise gleich im folgenden Spiel in Cottbus (1:1), zugleich sein letzter Auftritt im VfL-Trikot.

Vogts Vertrag läuft aus

Das letzte der einzigen drei Tore des Defensivspezialisten in der Bundesliga beim 2:1 Sieg Kölns gegen Dortmund liegt auch schon über sieben Jahre zurück. 30 Jahre alt ist Vogt mittlerweile und biegt in die Zielgerade seiner Karriere ein. Sein Vertrag bei der TSG, wo er sich im Laufe der Jahre zum hochdotierten Leistungsträger mauserte, läuft nach dieser Saison aus. Im Sommer hätte ihn ein langfristiges Angebot beinahe zurück nach Augsburg gelockt, der FCA soll dem Routinier einen Kontrakt gleich über vier Jahre angeboten haben, doch der Transfer kam nicht zustande.

Also trifft er im Hoffenheimer Trikot auf seinen Ausbildungsverein. In acht der bisher zehn Saisonspielen stand Vogt in Hoffenheims Startelf, zuletzt auch wieder beim 2:0 gegen Berlin als linkes Glied einer Dreierkette. In den beiden Partien davor gegen Köln (5:0) und in München (0:4) war er allerdings ohne Einsatz geblieben. Mal sehen, wie Trainer Sebastian Hoeneß diesmal entscheidet.