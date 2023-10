Voglsammer hat noch "ordentlich Luft nach oben"

Das erste Tor hat er bereits vor einigen Wochen für seinen neuen Klub erzielt. Jetzt stand Andreas Voglsammer in Kaiserslautern auch erstmals von Beginn an für 96 auf dem Platz. Prompt gelang ihm ein feiner Assist, dem nun weitere gute Taten folgen sollen.

Am Freitag war es so weit, endlich. "Natürlich will man als Sportler immer spielen", gab Hannovers Last-Minute-Neuzugang Andreas Voglsammer nach der Partie beim 1. FC Kaiserslautern Einblicke in sein Seelenleben. "Ich bin schon mit dem Anspruch gekommen, dass ich spiele. Aber es lief gut im Team, als ich kam. Ich bin alt genug, weiß das einzuschätzen."

Ein Tor hatte er bereits unlängst nach seiner Einwechslung beim 7:0 gegen den VfL Osnabrück erzielt. Im vierten Einsatz nun, dem ersten von Beginn an, zeigte der vom FC Millwall nach Deutschland zurückgekehrte Angreifer wieder vielversprechende Ansätze und gute Taten. Gleich in der 17. Minute war Voglsammer auf dem Betzenberg für Hannover zum ersten Mal richtig in der Spur, geschickt von seinem Mitspieler Fabian Kunze. Nach dessen langem Pass setzte sich der Startelf-Debütant gegen seinen Widersacher Boris Tomiak durch und legte mit einem feinen Assist zur 1:0-Führung durch Havard Nielsen auf. Fast eine Wiederholung des Kunststücks wäre dem 31-Jährigen dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfe gelungen.

Doch der 96-Stürmer stand nach Einschätzung der kalibrierten Linie durch die Spielleitung um Millimeter im Abseits - die Vorlage zu Phil Neumanns vermeintlichem 2:0 war nichtig. Voglsammer nahm’s - trotz erheblichen Unmuts über den Referee im Hannoveraner Lager - sportlich: "Alles auf den Schiri zu schieben - das wäre zu einfach. Ich habe die Linie auch gesehen. Ich weiß nicht, ob sie so ganz gerade gezogen wurde... Was soll man lamentieren? Klar ist es ärgerlich."

Wir hatten unsere Möglichkeiten. Andreas Voglsammer

Der 1. FCK drehte nämlich anschließend das Spiel und gewann am Ende mit 3:1. "Bitter" für Voglsammer, "wir haben uns mehr vorgenommen. Drei Punkte wären möglich gewesen, der letzte Tick hat gefehlt. Aber wir hatten in der 2. Halbzeit unsere Möglichkeiten, in denen wir gut im letzten Drittel waren. Wenn wir da einen Nadelstich setzen und das 2:1 machen, hätte ich mal sehen wollen, ob es noch eine Lauterer Druckphase gibt."

Als der erste Frust verraucht war, blickte Voglsammer durchaus zuversichtlich in die Zukunft des aktuellen Tabellenfünften. "Wir lassen uns von dem Spiel nicht umhauen und weichen nicht von unserem Plan ab. Es war nicht alles schlecht. Wir müssen die positiven Dinge mitnehmen und an den anderen arbeiten. Ich glaube schon, dass wir eine ordentliche Runde spielen. So ganz schlecht standen wir bisher ja nicht da. Da müssen wir dranbleiben." Der Arbeitsauftrag in der Länderspielpause ist für den Ex-Bielefelder klar: "Malochen und die fußballerischen Elemente reinbringen, dann hat es jeder schwer gegen uns."

Leitl baut auf den Neuen

Voglsammer selbst zeigte sich in einer Mischung aus Zufriedenheit und der Erkenntnis, selbst ebenfalls weiter hart an seinen Zielen schrauben zu müssen. "Ich wusste, ich werde irgendwann die Chance kriegen. Die war nun in Kaiserslautern. Ich denke, mit meiner Vorlage habe ich sie ganz ordentlich genutzt. Aber es gibt ordentlich Luft nach oben bei mir. Ich versuche, weiter dranzubleiben und es dem Trainer so schwer wie möglich machen, mich auf die Bank zu setzen."

Letzteres hat Stefan Leitl aber gar nicht unbedingt vor. Mit Havard Nielsen, der in Kaiserslautern die Rote Karte erhalten hatte, fehlt ein Angreifer zumindest im nächsten Spiel gegen Magdeburg. Ob der nach einem Infekt stark geschwächte Youngster Nicolo Tresoldi bis dahin wieder ausreichend bei Kräften sein wird, ist offen. Lediglich der ebenfalls angeschlagene Louis Schaub sollte nach der Länderspielpause sicher wieder dabei sein. Doch nicht nur aufgrund dieser Personallage hat der Coach Bedarf, seinen Neuen verstärkt zu bringen. Er baut auf ihn. "Wir haben einen Andreas Voglsammer nicht verpflichtet, damit er bei uns auf der Bank sitzt", betont Leitl. "Er soll uns ja verstärken und besser machen. Ich glaube, er hat jetzt in allen Spielen gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann. Eigentlich hat er ja in Kaiserslautern zwei Tore vorbereitet."