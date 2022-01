Voglsammer gegen vogelwild: Bei Hertha stellen sich alte Fragen neu

Die Hoffnung war groß - und die Enttäuschung ist noch größer. Hertha BSC hat sich gegen Stadtrivale Union aus dem DFB-Pokal verabschiedet: mit einem vollumfänglich verdienten 2:3 und einer Leistung, die den Verantwortlichen zu Recht Sorgen bereitet.

Kernig hatten sie im Vorfeld geklungen, kernig und kampfbereit. "Als Fußballer lebst du für solche Spiele", hatte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic vorm prestigeträchtige Pokal-Achtelfinale gegen den Konkurrenten aus Berlin-Köpenick gesagt. "Genau diese Spiele sind das Salz in der Suppe. Für solche Momente machst du diesen Job." Und Trainer Tayfun Korkut war die personifizierte Zuversicht: "Es ist ein Derby - und ein Derby ist dafür da, um es zu gewinnen. Wir denken nicht daran, was passieren könnte, sondern werden jede Sekunde versuchen, das Spiel zu leben - mit allem, was dazugehört."

Die Realität sah dann - mal wieder - anders aus. Eine Abwehrkette, die hoch verteidigte und sich immer wieder überspielen ließ, fehlende Aufmerksamkeit bei gegnerischen Standards, lange Zeit zu wenig Tempo und Struktur im Offensivspiel, fehlende Selbstsicherheit, mangelnde Effektivität im Abschluss - und eine erste halbe Stunde, die Hertha förmlich verschlief.

Friedrich schimpft: "Wie eine Schülermannschaft"

Nach dem Abpfiff kauerte Kapitän Dedryck Boyata minutenlang in der Hocke auf dem vor dem Spiel neu verlegten Rasen des Olympiastadions, seine Miene verriet grenzenlose Enttäuschung. Die Rückkehr des belgischen Nationalspielers in die Startelf, in der er den verletzten Jordan Torunarigha (Sprunggelenk) ersetzte, brachte Hertha kein Plus an Stabilität, im Gegenteil.

Boyata, der vorm 0:1 das Abseits aufhob und vorm 0:2 verhängnisvoll ausrutschte, war der größte Unsicherheitsfaktor - und stand sinnbildlich für Herthas Hauptproblem in dieser abermals höchst komplizierten Saison: die fehlende Kompaktheit und die mangelnde Aufmerksamkeit in den Schlüsselmomenten. Sportdirektor Arne Friedrich brachte es nach dem Abpfiff bei "Sky" auf den Punkt: "Wir verteidigen wie eine Schülermannschaft. Es ist schwer in Worte zu fassen."

Die Gegentore sind ein Alarmsignal

Schon beim Jahresauftakt gegen den 1. FC Köln (1:3) hatte Hertha allzu sorglos verteidigt. Am Mittwochabend kam Union nach elf Sekunden durch Max Kruse zum ersten Torabschluss, nach 47 Sekunden durch Andreas Voglsammer zur zweiten gefährlichen Aktion, nach elf Minuten durch Voglsammer zur Führung. Voglsammer gegen vogelwild - so sah es anfangs aus. "Wir hatten uns viel mehr vorgenommen, aber haben die erste halbe Stunde komplett verschenkt", tadelte Korkut. "Wir haben sehr lange gebraucht, um in dieses Spiel zu kommen. Das hat mir nicht gefallen."

38 Gegentore in der Liga (nur Fürth hat mehr, 51) sind kein Zufallsbefund, sondern ein Alarmsignal. Auch im Pokal, in dem der Traum vom Finale im eigenen Stadion mal wieder früh platzte, war Hertha viel zu unsortiert und anfällig. "Beim ersten Gegentor wird nach dem Einwurf hinter die Kette gespielt. Das dritte ist ein Freistoß, den wir nicht gut genug verteidigen", sagte Korkut. "Das sind Momente, aber die entscheiden über die Spiele. Wir haben die Momente nicht im Griff. Die Gegentore waren zu einfach. Das ist uns in den letzten Wochen immer wieder passiert."

Korkut kündigt "klare Analyse" an

Nach dem souveränen Union-Sieg (2:0) im Liga-Derby Mitte November ist mit dem Ausgang des Pokal-Achtelfinals die Frage nach den Kräfteverhältnissen im Berliner Fußball einstweilen beantwortet - zugunsten des 1. FC Union. "Das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns alle: für die Fans, für den Verein. Das haben wir verloren", bilanzierte Korkut. "Wir gehen nicht einfach in den nächsten Tag rein und sagen: Okay, ist passiert. So wird das nicht ablaufen. Es wird eine klare Analyse geben."

Der Coach will die Pokal-Pleite "lösungsorientiert" aufarbeiten, aber seine Analyse mit emotionalen Elementen spicken: "Es waren Sachen dabei, die uns so nicht passieren dürfen." Die aber - unter Korkut wie unter Vorgänger Pal Dardai - immer wieder passieren und die die Fragen nach der Qualität und der Widerstandsfähigkeit dieses Kaders stets aufs Neue aufwerfen.

Am Sonntag gastiert der FC Bayern im Berliner Olympiastadion. Womöglich kehrt Angreifer Stevan Jovetic, der seit Mitte Dezember wegen einer Wadenverletzung fehlt, in den Kader zurück. Korkuts Stoßrichtung ist klar: "Wir müssen uns daran machen, es ein Stück weit wieder gut zu machen. Dafür haben wir am Wochenende die erste Gelegenheit." Korkut weiß durchaus, wie dem FC Bayern beizukommen ist: Am letzten Spieltag der Saison 2017/18 gewann er mit dem VfB Stuttgart in München mit 4:1. Ob ihm die Erinnerung daran angesichts der langen Liste an Berliner Unzulänglichkeiten in der Gegenwart viel hilft, ist allerdings überaus fraglich.