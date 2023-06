Vogel neuer Trainer der Phoenix Suns

Nach der Entlassung von Monty Williams haben die Phoenix Suns in Frank Vogel einen neuen Headcoach verpflichtet. Dieser war bereits mit den Los Angeles Lakers Meister und soll diese Siegermentalität nun nach Phoenix bringen.

Steht zur kommenden Saison an der Seitenlinie der Phoenix Suns: Frank Vogel IMAGO/USA TODAY Network

Frank Vogel ist neuer Headcoach der Phoenix Suns. Der 49-Jährige folgt beim NBA-Klub auf Monty Williams, der nach dem Aus im Viertelfinale der Play-offs gegen Finalist Denver Nuggets (2:4) entlassen worden war. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Für Vogel, der in der Liga dafür bekannt ist, besonderes Augenmerk auf die Defensive zu legen, ist es die vierte Station als Cheftrainer in der NBA. Der US-Amerikaner stand schon bei den Indiana Pacers, bei Orlando Magic und zuletzt drei Spielzeiten bei den Los Angeles Lakers an der Seitenlinie. Bei den Lakers gewann er mit dem Team um die Stars LeBron James und Anthony Davis 2020 die Meisterschaft.

"Das ist ein wichtiger Tag für unsere Organisation, da wir weiterhin eine Meisterschaftskultur auf und neben dem Parkett aufbauen. Frank ist ein versierter Trainer, der weiß, wie man einen NBA-Titel gewinnt", sagte Klubbesitzer Mat Ishbia.

Vogel soll Suns die erste Meisterschaft bescheren

Vogel selbst freute sich über seine neue Herausforderung: "Es ist eine Ehre, zum Headcoach der Phoenix Suns ernannt zu werden. Die Suns sind eine erstklassige Organisation mit einem hochtalentierten Team, das unbedingt gewinnen will. Ich bin dankbar, diese Möglichkeit zu bekommen und brenne darauf, mit der Arbeit anzufangen."

Bei den Suns, die noch nie die Meisterschaft gewinnen konnten, soll Vogel nun seine Erfahrung und sein Können einsetzen, um aus einem talentierten Team um Devin Booker und Kevin Durant einen Titelaspiranten zu formen. Assistieren werden ihm dabei Kevin Young, langjähriger Assistenzcoach der Franchise und mittlerweile höchstbezahlter Co-Trainer der Liga, sowie David Fitzdale, den die Suns von den Utah Jazz verpflichtet haben.