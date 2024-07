Völlig losgelöst unter Nagelsmann: Deutschlands Taktik im Football Manager 2024

Bei der Heim-EM zeigt die DFB-Elf teils mitreißenden Fußball. Wie ihr die Taktik von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Football Manager 2024 umsetzt, erklärt euch FM-Experte Tery Whenett.

Bei der Heim-EM weiß die deutsche Nationalmannschaft ihre Fans zu begeistern. Durch mitunter mitreißenden Fußball hat sich der Gastgeber zu einem der Top-Favoriten auf den Titel gemausert. Ein guter Anlass, um die Taktik von Julian Nagelsmann im Football Manager 2024 nachzubauen.

Grundausrichtung und Teamanweisungen

Deutschland will den Ball haben - und sich nach vorne kombinieren. Das erlaubt euch im Football Manager die Grundausrichtung "Kontrolliert" zusammen mit den Teamanweisungen "Kürzere Pässe", "Häufiger Pressen" und "Gegenpressing". Der Spielaufbau soll ebenfalls kontrolliert erfolgen. Damit dürfte die Marschrichtung von Nagelsmann im Großen und Ganzen auch in der virtuellen Welt getroffen sein - auch wenn bestimmte Anweisungen je nach Spielsituationen und Gegner natürlich variieren.

Einmal Bundestrainer sein: So würden wir Nagelsmanns Taktik im FM interpretieren. kicker eSport

Spielerrollen

Trotz der unzähligen Taktik-Optionen, die der FM euch anbietet, müsst ihr hin und wieder Kompromisse eingehen. Gerade wenn ihr ein Vorbild aus dem echten Leben umsetzen wollt. Ein Beispiel: das deutsche Aufbauspiel. Hier lässt sich Toni Kroos aus dem Mittelfeld links neben die beiden Innenverteidiger fallen - eine Bewegung, die im FM24 nur mit der Spielerrolle "Tiefer Sechser" möglich ist, obwohl sie primär eine defensive Rolle ist und wir Kroos lieber als zurückgezogenen Spielmacher aufs virtuelle Feld schicken würden. Aber geschenkt: Im 3D-Spiel sieht das Aufbauspiel aus wie bei der EM - und das ist das Ziel.

Als Tiefer Sechser lässt sich Toni Kroos im Football Manager neben die Innenverteidiger fallen. kicker eSport

Kroos' Partner Robert Andrich agiert in der Regel etwas höher und soll für die Balance im Mittelfeld sorgen. Das bietet im FM die Generalisten-Rolle "Defensiver Mittelfeldspieler". Mit der Spieleranweisung "Position halten" sorgen wir dafür, dass er auch auf "Unterstützen" die Zentrale hält.

Kniffliger wird die Aufgabenverteilung in der variablen Offensive: Ganz vorne entscheiden wir uns für einen Stoßstürmer, da er sowohl in die Tiefe startet als auch am Kombinationsspiel teilnimmt. Dahinter tummeln sich gleich drei "Offensive Mittelfeldspieler" auf der Zehn. Als Generalisten-Rolle lassen sie sich wunderbar anpassen: Wirtz und Gündogan dürfen mehr Risiko im Passspiel eingehen und bieten durch die Ausrichtung "Angreifen" mehr Tiefenläufe; Musiala hingegen soll mehr Dribbeln. Gündogan weisen wir zusätzlich an, immer wieder die Zwischenräume zu besetzen - also den Bereich zwischen Außen- und Innenverteidigern des Gegners.

Fazit

Wie die Spielszenen zeigen, lässt sich die Nagelsmann-Taktik im Football Manager gut nachbilden. Und nicht nur das: Auch als virtueller Bundestrainer können wir durch die Hereinnahme von Flankenspezialist David Raum, Kopfballungeheuer Niklas Füllkrug oder dem schnellen Leroy Sané einfach die Dynamik des Spiels verändern.

Infobox Tery Whenett - Über den Autor © privat Tery Whenett ist Gründer von FM Zweierkette. Seine Mission: Anfängern den Einstieg in den Football Manager zu erleichtern. Zusätzlich zelebriert er seinen Spielstand montags und donnerstags ab 20 Uhr auf Twitch.tv/FMZweierkette – und beantwortet auch dort gerne Fragen zum Spiel. Die FM.Zweierkette findet ihr hier.

Solltet ihr im FM24 die digitale Nationalmannschaft mit dieser Taktik zum Titel führen wollen, bedarf es noch eines weiteren Kniffs. Denn: In der Standard-Version der Simulation ist das Team nicht spielbar - ihr könnt sie auf PC aber per Mod freischalten.