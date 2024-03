"Völlig losgelöst"? Petition fordert neue Torhymne für die Nationalelf

Neue Trikots, Sponsorenwechsel und Überraschungscoup in Frankreich - gerade rechtzeitig ist die Nationalelf vor der Heim-EM wieder in aller Munde. Eine Petition für eine neue Torhymne sorgt obendrein für Schmunzler.

Die vergangenen Tage bestimmte der DFB die Schlagzeilen weit über das sportliche Geschehen hinaus. Denn der Relaunch des neuen Trikots sorgte neben dem Ausrüsterwechsel für heiße Diskussionen. Während das weiße Heimtrikot noch nicht zum großen Aufreger taugte, wurde das rosafarbene Auswärtstrikot fast schon zum Politikum.

Adidas stellte die beiden Leibchen in einem Werbeclip vor, der gekonnt und kurzweilig mit deutschen Klischees spielte. Unterlegt war der Film mit dem Neue-Deutsche-Welle-Hit "Major Tom" von Peter Schilling. Die Netzgemeinde fand schnell Gefallen daran und schon ging es los.

Auf X fanden sich bald die ersten Clips, in denen vergangene Treffer der DFB-Auswahl bzw. das Acht-Sekunden-Tor von Florian Wirtz mit dem Song unterlegt wurden. Mittlerweile gibt es dazu passend eine Online-Petition, in der Unterschriften dafür gesammelt werden, dass künftig bei Treffern der DFB-Auswahl der Song "Major Tom" gespielt wird.

2019 ließ der DFB über den Torjingle abstimmen

Im Refrain heißt es unter anderem: "Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff schwerelos." Aktuell wird bei DFB-Toren der Song "Kernkraft 400" von Zombie Nation gespielt, dafür hatten sich die Fans in einer Abstimmung des DFB 2019 entschieden. Allerdings stimmten damals nur 19,2 Prozent für den Torjingle. "Chöre" von Mark Forster (17,2 Prozent) und "Von allein" von Culcha Candela (16,2 Prozent) lagen in der Gunst der Anhänger nicht weit entfernt. Allerdings dürfte es auch den einen oder anderen Fan geben, der gerne ganz auf einen Torjingle verzichten würde.

Derweil erfreut sich die Petition wachsender Beliebtheit und hat bereits über 24.000 Unterschriften (Stand: Montag, 13 Uhr). Der SID will übrigens erfahren haben, dass es derzeit keine ernsthaften Erwägungen des Verbandes gibt, den bisherigen Einspieler zu verändern. So wird es wohl vorerst auch beim kommenden Heimspiel am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Frankfurt gegen die Niederlande beim bekannten Prozedere bleiben - sofern es überhaupt ein Tor zu bejubeln gibt.

In weiteren Testspielen vor dem Heim-Turnier trifft die Nationalmannschaft am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine sowie am 7. Juni in Mönchengladbach auf Griechenland. Bei der EM hat dann ohnehin die UEFA das letzte Wort und bestimmt, was in den Stadien erlaubt ist bzw. gespielt wird.