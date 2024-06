"Völlig losgelöst": DFB macht "Major Tom" zur neuen Torhymne

Knapp 70.000 Fans der deutschen Nationalmannschaft nahmen Ende März an einer Petition teil, in der der Song "Major Tom" von Peter Schilling als neue Torhymne gefordert wurde. Knapp zwei Monate später erfüllt der DFB den Wunsch - zumindest teilweise.

Mit dem pinken Auswärtstrikot, das sich als Verkaufsschlager entpuppte, und der speziellen Verkündung der deutschen EM-Teilnehmer machte die Marketingabteilung des DFB in den vergangenen Monaten einiges richtig und kreierte, was in den Vorjahren abhanden gekommen war: Eine positive Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft.

Zwei Wochen vor dem Start der Europameisterschaft im eigenen Land legt der Fußballbund nochmal nach - und erfüllt den Anhängern einen Wunsch, der seit Ende März kaum zu überhören war.

Bereits gegen die Niederlande ertönte der Song

Rund 70.000 Menschen schlossen sich damals der Online-Petition an, in der "Major Tom" von Peter Schilling als neue Torhymne der Nationalelf gefordert wurde.

Der DFB reagierte kurzfristig, ließ eine ausgewählte Sequenz aus dem Kult-Hit der 80er-Jahre nach dem Führungstreffer von Maximilian Mittelstädt gegen die Niederlande ertönen, ehe beim 2:1-Siegtreffer von Niclas Füllkrug dann aber wieder das gewohnte "Kernkraft 400" von Zombie Nation abgespielt wurde.

"Major Tom" wohl nicht als EM-Torhymne

Die Forderungen der deutschen Fans ließen auch in Folge des letzten Testspiels nicht nach und bewegten den Fußballbund nun dazu, den Torjingle endgültig zu ändern. "Richtig geil, überragend", findet Kai Havertz die Hymne, die - im Falle eines Torerfolgs - bereits in den kommenden Testspielen gegen die Ukraine (Montag, 20.45 Uhr) und Griechenland (Freitag, 20.45 Uhr) zum Einsatz kommen soll.

Dass "Major Tom" auch bei der Heim-EM nach Treffern der deutschen Elf zu hören sein wird, gilt dagegen als unwahrscheinlich. "Die Torjingle bei der EURO sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024", teilte die UEFA auf Anfrage der Sportschau Ende März mit.