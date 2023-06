"Völlig anderer Stil": Santos nicht angetan vom Duell gegen DFB-Team

Polens Nationalcoach Fernando Santos zeigt sich vom Zeitpunkt des Länderspiels gegen Deutschland nicht besonders angetan. Er sieht die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Republik Moldau gestört.

Fernando Santos bringt seine Meinung zur Terminierung des Freundschafts-Vergleichs gegen die DFB-Auswahl am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Warschau unverblümt auf den Punkt: Der Portguiese sagt, er sei "nicht begeistert", und begründet dies auch: "Beim Spiel gegen Deutschland kann ich die Mannschaft nicht gut auf das Duell mit der Republik Moldau vorbereiten. Es sind zwei völlig unterschiedliche Gegner, die einen völlig anderen Stil haben."

Polen in Chisinau unter Druck

"Ich bin Trainer, kein Journalist oder Kommentator", fuhr Santos fort. "Ich bin für die Leitung der polnischen Nationalmannschaft und die von ihr erzielten Ergebnisse verantwortlich. Der Verband hat beschlossen, ein Spiel gegen Deutschland zu spielen - und ich respektiere das", sagte er, obwohl ihm der Zeitpunkt nicht gefalle.

Vier Tage später wartet auf das Team um Robert Lewandowski in der EM-Qualifikation in Chisinau das Aufeinandertreffen mit Moldau. Auch wenn die Polen nach Auftaktpleite in Tschechien (1:3) gegen Albanien (1:0) siegten, stehen sie in der Gruppe E schon unter Zugzwang.

Ich werde dieses Spiel sehr ernst nehmen, weil ich es hasse, zu verlieren. Fernando Santos

Gleichwohl würden er und seine Schützlinge mit Ehrgeiz zur Sache gehen, versprach der 68-jährige Trainer, der Portugal 2016 zum EM-Titel gecoacht hatte: "Ich werde dieses Spiel sehr ernst nehmen, weil ich es hasse, zu verlieren." Für die Deutschen werde es "eine schwierige Aufgabe, aber die wichtigste für uns wird das Qualifikationsspiel sein".