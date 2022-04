Völlers Vorschlag nach Freiburgs "Dilemma": Spielt die Minuten nach

Der SC Freiburg hat nach dem Münchner Wechselfehler am vergangenen Samstag offiziell Einspruch eingelegt. Rudi Völler (61) kann das "Dilemma" der Breisgauer verstehen, spricht sich aber für eine "gerechtere" Praxis aus.

Er bevorzugt eine Praxis wie in Italien: Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler. imago images

Der Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen ist überzeugt, dass sich die Freiburger die Entscheidung des Einspruchs "nicht leicht gemacht haben", schreibt er in einem kicker-Gastbeitrag (Donnerstagsausgabe): "Denn sie steckten tief in einem Dilemma."

"Mängel im Rechtssystem: Darum ist der Freiburger Einspruch richtig" - Der kicker-Kommentar zum Thema

Völler ist sich sicher, dass "viele Vereine wohl ähnlich reagiert" hätten. Doch wie sollen solche Situationen künftig gelöst werden, um möglichst jedem Betroffenen gerecht zu werden? Völler, der sich im Jahr 2013 beim "Phantomtor" von Stefan Kießling in Sinsheim einer noch größeren Aufregung ausgesetzt sah, orientiert sich an der Praxis in Italien.

Sein daraus resultierender Vorschlag: "Gerechter wäre es, am anderen Tag die restlichen Minuten spielen zu lassen und den Spielstand zu übernehmen. Nichts anderes habe ich damals nach dem Phantomtor angeboten, die Regeln und Gesetze gaben dies leider nicht her." Dass sich seit damals nichts geändert hat, hält Völler "für einen Fehler".

