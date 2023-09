Völlers Traumstart 2000: Wie sich Deutschland nach Trainerwechseln gegen große Gegner schlug

Im ersten Spiel nach der Entlassung von Hansi Flick trifft Deutschland auf Vizeweltmeister Frankreich. Eine ähnliche Situation hat Rudi Völler schon mal glänzend gemeistert.

Offiziell sorgte Hansi Flick für ein Novum - als erster Bundestrainer, der jemals entlassen wurde. Doch er ist nicht der erste scheidende Coach der deutschen Nationalmannschaft, nach dessen Ende das DFB-Team vor einer Mammutaufgabe steht. Zum einen grundsätzlich, zum anderen in Anbetracht des anstehenden Kräftemessens mit Titelverteidiger Frankreich am Dienstag in Dortmund.

Das erste Duell mit einem großen Gegner nach einer Veränderung auf der Trainerbank - selbst wenn die Konstellation gegen Frankreich eine einmalige sein wird - hat schon so manchem Teamchef die Stimmung vermiest. Für Franz Beckenbauer ging es gleich beim Debüt im September 1984, Deutschland war bei der zurückliegenden EM als Titelverteidiger in der Gruppenphase gescheitert, gegen Argentinien. Auch ohne Diego Maradona siegte die Albiceleste in Düsseldorf mit 3:1.

Erich Ribbeck 1998 (1:1 gegen die Niederlande), Jürgen Klinsmann 2004 (1:1 gegen Brasilien) und zuletzt auch Hansi Flick 2022 (1:1 in den Niederlanden) konnten ihren ersten großen Gegner ebenfalls nicht schlagen - sie verloren in sportlich zumeist wenig aussichtsreichen Situationen aber immerhin nicht.

Gutes Pflaster Wembley

Tatsächlich gab es in dieser Rubrik in den vergangenen 50 Jahren genauso viele Siege wie Nicht-Siege. Unter Jupp Derwall ging es 1978 mit einem spektakulären 4:3 bei Europameister Tschechoslowakei los - es war das Debüt des späteren Europameister-Trainers. Als gutes Pflaster erwies sich - erst in alter, dann in neuer Form -, das Londoner Wembley-Stadion: 1991 siegte dort Berti Vogts (1:0), 2007 Joachim Löw (2:1) gegen England, allerdings mit jeweils ein paar einfacheren Spielen Anlauf.

Dass Deutschland gegen den ersten großen Gegner nach einem Trainerwechsel sogar deutlich gewann, und das gleich im ersten Spiel des neuen Trainers, gab es nur einmal, im August 2000. In Hannover fertigten die Deutschen, zwei Monate nach dem blamablen Gruppen-Aus bei der EM, mit 4:1 die Spanier ab. Gefeierter Trainer-Debütant an der Seitenlinie: Rudi Völler.