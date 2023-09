Völler, Wolf und Wagner gegen Frankreich auf der Bank

Der DFB hat am Sonntagnachmittag die Trennung von Bundestrainer Hansi Flick bekanntgegeben. Rudi Völler erklärte die Hintergründe der Entscheidung genauer.

Hansi Flick ist nicht mehr länger Bundestrainer und wird die DFB-Elf damit auch nicht bei der Heim-Europameisterschaft im kommenden Sommer betreuen. Flick vor die Tür zu setzen war offenbar nicht nur DFB-Präsident Bernd Neuendorf nicht leicht gefallen. Rudi Völler, DFB-Sportdirektor, erklärt in einer Mitteilung auf der Website des Verbandes: "Für mich ist das kein einfacher Moment, denn ich bin im Februar beim DFB angetreten, um Hansi Flick mit all meinen Möglichkeiten zu unterstützen, ihm den Rücken freizuhalten, damit er sportlich erfolgreich sein kann."

Er selbst habe "fest daran geglaubt, dass er es als Bundestrainer schaffen kann, unsere Nationalmannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Doch jetzt müssen wir verantwortlich handeln, müssen wir etwas verändern, um bei der Europameisterschaft im eigenen Land die anspruchsvolle und ambitionierte Gastgeber-Rolle spielen zu können, die wir uns alle erhoffen. Das ist es, was die Fans in Deutschland zu Recht von uns erwarten", so Völler.

Das 1:4 gegen Japan brachte das Fass jedoch zum Überlaufen. "Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen", gesteht Völler ein. Zum Start der Mission erfolgreiche EM schreckt der Sportdirektor auch nicht vor eigener Verantwortung zurück. "Übergangsweise werde ich für das eine Spiel gegen Frankreich die Nationalmannschaft betreuen, mit Hannes Wolf an meiner Seite", kündigte der einstige Macher bei Bayer 04 Leverkusen an. Neben Völler und Wolf wird auch noch Sandro Wagner mit auf der Bank sitzen. Dies sei eine "einmalige" Konstellation, wie der DFB ankündigte.

Kein "EM-Trainer": DFB peilt langfristige Lösung an

"Die dringlichste Aufgabe wird es danach sein, einen Bundestrainer zu verpflichten, der kurzfristig unsere Mannschaft neu ausrichtet und auf das große EM-Turnier im kommenden Jahr vorbereitet, von dem wir alle uns für den deutschen Fußball und auch für unser ganzes Land positive Impulse erhoffen", sagt Völler über das weitere Vorgehen. Ein Schnellschuss soll es nicht werden, der DFB suche vielmehr "einen Bundestrainer, der langfristig die Nationalmannschaft wieder auf das Niveau hebt, das man von ihr kennt und auch erwartet".