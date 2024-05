Völler: "Wir wollen die Euphorie mit ins EM-Eröffnungsspiel nehmen"

15.000 gut gelaunte Fans begrüßen die DFB-Elf bei der ersten öffentlichen Einheit der EM-Vorbereitung in Jena. Die Mannschaft bedankt sich mit Autogrammen und Fotos. Eine kurze Schrecksekunde gibt es bei Thomas Müller.

Beobachtet von tausenden Anhängern: Die deutsche Nationalmannschaft bei ihrer ersten Trainingseinheit in Vorbereitung auf die Heim-EM. IMAGO/Matthias Koch

Aus Blankenhain berichten Matthias Dersch und Oliver Hartmann

Der Stau rund um das Ernst-Abbe-Sportfeld signalisiert am Montagnachmittag: Hier passiert heute etwas Besonderes. Die deutsche Nationalmannschaft, die seit Sonntag im benachbarten Blankenhain ihr EM-Vorbereitungscamp abhält, ist zu Gast im modernisierten Stadion der thüringischen Universitätsstadt und hat zu einer öffentlichen Einheit geladen. 15.000 Menschen - darunter viele Kinder - sind der Einladung gefolgt, binnen weniger Minuten waren die Freikarten vergriffen.

Euphorischer Empfang für Nagelsmann

Doch zunächst ist Warten angesagt, denn das hohe Verkehrsaufkommen macht offenbar auch der DFB-Elf zu schaffen. Um 16.30 Uhr, als das Training offiziell beginnen soll, ist der Rasen noch leer. Von zahlreichen Hütchen, Toren, Slalomstanden und Bällen einmal abgesehen. "Die Mannschaft ist unterwegs. Die Jungs sind heiß", sagt DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der den Fans die Wartezeit verkürzt, ehe auch die Ex-Profis Bernd Schneider, Nils Petersen und Perry Bräutigam bei sonnigem Wetter Kurz-Interviews auf dem Rasen geben.

Um 16.39 Uhr dann hat das Warten ein Ende. Ein bisschen zumindest. Dann nämlich betritt Bundestrainer Julian Nagelsmann den Rasen - und wird von den Fans mit lautem Applaus begrüßt. Nagelsmann - der in den Planungen sofort angetan war von der Idee, das EM-Vorbereitungscamp im Osten Deutschlands abzuhalten, um auch diesen Teil der Republik zu berücksichtigen - bedankt sich, indem er seinerseits in die Hände klatscht. Die Vorfreude auf das Heim-Turnier, von der DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Mittag auf der Eröffnungs-Pressekonferenz im Blankenhainer Schluss gesprochen hatte, ist im Stadion durchaus spürbar.

Davon zeugen auch die vielen neuen DFB-Trikots auf den Rängen. Besonders häufig finden sich die Namen von Jamal Musiala, Florian Wirtz und Toni Kroos auf dem Rücken, aber auch Manuel Neuer und Thomas Müller stehen bei den jungen Fußballfans weiter hoch im Kurs. Auch ihre Namen liest man auf den Trikots der Kleinsten, die ihre Idole mit lauten Rufen begrüßen, als sie um 16.56 Uhr zu den Klängen von "Major Tom" den Rasen betreten.

Bayern-Block trainiert auf dem Nebenplatz

"Es wird mit Bällen trainiert, es werden viele Tore fallen und es wird Spielformen geben, in denen die Zuschauer auf ihre Kosten kommen", verspricht Völler, bevor es losgeht. Und die Nationalspieler liefern. Zur Freue der Jüngsten, die die gelungenen Aktionen auf dem Rasen mit Szenenapplaus belohnen.

Auf einem Nebenplatz des Ernst-Abbe-Sportfelds trainieren derweil die angeschlagenen Leroy Sané, Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic vor den Augen von einigen Fans, die keins der Freitickets ergattern konnten, mit dem Ball, nachdem sie das Aufwärmprogramm mit den Kollegen absolviert haben. David Raum macht nebenan ein paar Läufe. Auch er ist aufgrund von leichten Beschwerden am Außenband des Knies nicht bereit fürs Teamtraining.

Um 17.53 Uhr folgt dann eine kurze Schrecksekunde: Thomas Müller lässt sich behandeln. Das linke Knie wird bandagiert. Dann steht der Routinier aus München wieder und läuft Richtung Fans. Dabei schießt er mit dem rechten Fuß schon wieder einen Ball aufs Tor, ehe er hinter die Bande geht, um Autogramm- und Fotowünsche zu erfüllen. Kurz danach folgt der Rest der Mannschaft. Nach knapp einer Stunde ist der sportliche Teil der Einheit beendet. Es geht an die Zugabe mit den Fans. Mehr als 20 Minuten nehmen sich die Nationalspieler Zeit, um möglichst vielen Fananliegen nachzukommen.