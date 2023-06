Völler: Warum Flick "natürlich" Bundestrainer bleibt

Trotz der weiterhin holprigen Leistungen der DFB-Auswahl muss sich Bundestrainer Hansi Flick keine Sorgen um seinen Job machen. Das stellte Sportdirektor Rudi Völler klar.

Nach der verkorksten WM 2022 hatte sich der DFB dafür entschieden, trotzdem mit Bundestrainer Hansi Flick weiterzumachen und das große Projekt Heim-EM 2024 mit ihm anzugehen. Und auch nach den wenig erfrischenden Auftritten seit dem Turnier in Katar sitzt Flick weiter fest im Sattel - das stellte Sportdirektor Rudi Völler nun noch einmal klar.

"Ja, natürlich", antwortete Völler am Mittwochmorgen in der Sendung "Promi-Takeover" von "Hit Radio FFH" auf die Frage, ob Flick im Amt bleibe. "Hansi Flick ist ein absoluter Toptrainer, der natürlich alles dafür tut, dass wir in den nächsten Spielen wieder die Begeisterung zurückholen nach Deutschland."

Am Montagabend hatte die deutsche Nationalmannschaft im Benefizspiel gegen die Ukraine vor allem defensiv enttäuscht und nur 3:3 gespielt. Flick hatte erfolglos mit einer Dreierkette experimentiert und auch mit seiner Personalauswahl Fragen aufgeworfen.

"Wir haben ja schon erklärt, dass so ein Spiel, gerade wenn man ein bisschen was ausprobiert, auch mal schiefgehen kann", so Völler. Die aufkommende Kritik am Bundestrainer gehöre "ein bisschen zu unserem Geschäft. Das muss man ernst nehmen, klar, aber man darf es auch nicht überbewerten. Das ist auch aus einer gewissen Enttäuschung heraus."

21 Gegentore in den letzten 14 Länderspielen

Die "Hypothek" des frühen WM-Ausscheidens trage Flick noch auf den Schultern. Aber der 58-Jährige habe schon beim FC Bayern bewiesen, "welch toller Trainer er ist. Er macht sich jeden Tag Gedanken, wie wir ein paar Dinge verbessern können, und das werden wir auch."

Klar ist: In den anstehenden Testspielen in Polen am Freitag und am Dienstag gegen Kolumbien (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) braucht Flick Ergebnisse, um den Druck nicht noch weiter wachsen zu lassen. Von den vergangenen 14 Länderspielen gewann die DFB-Elf gerade einmal vier. Dabei musste sie 21 Gegentore hinnehmen.