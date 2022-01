Völler über Schick: "Er gehört jetzt schon zur Weltklasse"

Nicht nur wegen seiner 18 Treffer bewegt sich Leverkusens Mittelstürmer Patrik Schick auf Augenhöhe mit den besten Angreifern der Liga. In einer Hinsicht sieht Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler den Tschechen sogar schon vor Dortmunds Erling Haaland und auch vor dem Weltfußballer aus München, Robert Lewandowski.

Er ist der Aufsteiger der Saison unter den Torjägern in der Bundesliga. Mit seinen bislang 18 Saisontreffern hat Patrik Schick schon diverse Leverkusener Vereinsrekorde geknackt und auch seine Landsleute Pavel Kuka (früher Nürnberg und Kaiserslautern) sowie Jan Koller (damals BVB) als erfolgreichste tschechische Schützen in der Bundesliga abgelöst. Beide erzielten in ihrer besten Saison jeweils 16 Tore.

In der Liga liegt er hinter Lewandowski (23 Treffer) und vor Haaland (16) aktuell auf Rang zwei der Torschützenliste. Nicht nur deshalb glaubt der früheren Top-Stürmer Rudi Völler, dass Schick das Level der beiden Topstars der Liga schon erreicht hat. So erklärt der Weltmeister von 1990:

Patrik gehört schon in die Kategorie Weltklasse. Er muss es noch bestätigen - aber das wird er. Rudi Völler

"Ob Patrik Schick wie Robert Lewandowski und Erling Haaland Weltklasse darstellt? Da braucht man nur auf die Torschützenliste der Bundesliga zu schauen: Da liegt er zwischen den beiden. Und wir wissen, welches Standing Patrik im Ausland genießt. Denn eins ist klar: Wenn er so eine Quote in Leipzig oder Rom gehabt hätte, hätten wir ihn 2020 nie bekommen.

Bei der Europameisterschaft hat er so viele Tore wie Cristiano Ronaldo geschossen. Patrik gehört schon in die Kategorie Weltklasse. Er muss es noch bestätigen - aber das wird er. Wir sind heilfroh, dass wir bei ihm so hartnäckig waren. Wir waren ja schon vorher an ihm interessiert.

In Sachen Kopfball sieht Völler Schick vor Haaland und Lewandowski

Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, als er bei der AS Rom war: Er ist jetzt bei uns körperlich viel robuster geworden. Das war für ihn wichtig. Er hat einfach sehr viele Qualitäten: sein Kopfballspiel - da ist er von den dreien der Beste. Seine Schnelligkeit. Sein linker Fuß, der ist überragend. Patrik ist ein spielstarker Mittelstürmer, der auch die Bälle hält.

In Deutschland wird ja ganz gerne die Qualität der Bundesliga infrage gestellt, aber: Wo sind in England, Spanien oder Italien drei solche Top-Mittelstürmer? Die spielen alle hier bei uns."

Ein Statement, das zeigt, wie hoch Völler die Qualität des aktuellen Leverkusener Torjägers einschätzt.

