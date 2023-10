Völler spricht - auch über Vorteile der US-Reise

DFB-Sportdirektor Rudi Völler spricht im großen Interview über die Lage der Nationalmannschaft acht Monate vor der Heim-EM, die Stimmung in Fußball-Deutschland und die erste Dienstreise des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in dieser Woche. "Ich will die USA-Reise nicht total schönreden, aber ein paar kleine Vorteile hat sie schon", erklärt der Weltmeister von 1990 in der Montagsausgabe des kicker.

VfB Stuttgart: Die wilde Fahrt

Rekordmann Serhou Guirassy erzielt seine Saisontore 11 bis 13 und ist einfach nicht zu stoppen, Chris Führich spielt sich den Kreis der Nationalmannschaft. Der VfB Stuttgart überrascht mit dem besten Start in seiner Bundesliga-Historie alle und ringt erstmals einen wirklich starken Gegner nieder. Weil der Trend unter Trainer Sebastian Hoeneß sehr klar ist, ist es nicht zu früh, nach Europa zu schielen.

Frauen-Weltmeister vor 20 Jahren: Künzers goldene Blick zurück

20 Jahre ist der erste WM-Triumph der DFB-Frauen mittlerweile her. Nia Künzer blickt zurück auf das Turnier und erinnert sich mit dem kicker an jenen 12. Oktober 2003, der ihr Leben veränderte und sie für immer berühmt machte. Es war das Golden Goal gegen Schweden, das 2:1 in der 98. Minute. Im Interview spricht sie auch über das, was ihr aktuell beim Nationalteam fehlt - und was Interimscoach Horst Hrubesch dort nun einbringen kann.