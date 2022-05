Völler mahnt: "Leipzig ist das klassische Beispiel"

Die Ausgangsposition im Kampf um die Champions-League-Plätze ist gut, trotzdem ist Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler weit davon entfernt, die Qualifikation für die Königsklasse schon als so gut wie fix zu verbuchen. Konkurrent RB Leipzig ist schließlich ein mahnendes Beispiel.

Das Ziel ist greifbar nahe. Schon ein Sieg bei 1899 Hoffenheim am Samstag reicht Bayer 04 Leverkusen für die sichere Qualifikation für die Champions League. Gleiches gilt für jeden Fall, in dem der Viertplatzierte aus Freiburg gegen Union Berlin am Wochenende nicht mehr Punkte holt als die Werkself in Sinsheim.

"Wir haben zweimal die Chance, den Sack zuzumachen", weiß Rudi Völler, der vor seiner letzten Auswärtsspiel-Reise mit Bayer 04 als Geschäftsführer steht, ehe er ab Juli als Klub-Botschafter und Mitglied des Gesellschafterausschusses nicht mehr im operativen Geschäft tätig sein wird. Sein Wunsch: "Am liebsten wollen wir diesen letzten Schritt schon am Samstag tun." Natürlich, ein Endspiel gegen Freiburg am 34. Spieltag möchten alle Beteiligten vermeiden.

Bayer hat schon tragische Schlussphasen erlebt

Die Voraussetzungen für eine vorzeitige Entscheidung hat die Mannschaft von Gerardo Seoane mit dem 2:0-Sieg am Montag gegen Eintracht Frankfurt geschaffen. Von "Partystimmung", die danach in der Bayer-Kabine herrschte, möchte Völler aber dennoch nichts wissen. "Da haben wir schon zu viel erlebt. Wir gehen das seriös an. Aber dass wir uns gefreut haben, ist auch klar", sagt der Weltmeister von 1990.

Mit tragischen Schlussphasen einer Bundesliga-Saison hat Leverkusen in der Tat schon unliebsame Erfahrungen gemacht. Wie im Jahr 2000, als der mit drei Punkten Vorsprung auf Bayern München sicher geglaubte Meistertitel durch eine 0:2-Niederlage am letzten Spieltag im Sportpark in Unterhaching wie Sand durch die Finger rann.

Durch sind wir noch nicht. Rudi Völler

Jetzt besitzt Bayer erneut eine sehr gute Ausgangsposition, doch Völler relativiert diese aus gutem Grund. Der Erfolg gegen Frankfurt "war ein wichtiger Sieg - nicht mehr und nicht weniger", betont er, "die Situation hat sich ein bisschen verbessert. Sie ist ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Wir müssen trotzdem noch punkten. Durch sind wir noch nicht", warnt er, "das sehen wir schon realistisch."

Ein Gefühl von Sicherheit "kommt bestimmt nicht auf"

Was alles noch passieren kann, wenn man auch eine noch so gute Ausgangsposition besitzt, belegt das nach den zwei jüngsten Niederlagen auf Rang 5 abgerutschte RB Leipzig. "Das ist das klassische Beispiel, das zeigt, wie schnell es gehen kann", mahnt Völler. Nach dem 30. Spieltag schienen die Leipziger durch den 1:0-Sieg in Leverkusen, mit dem sie auf Rang 3 kletterten, in Sachen Königsklasse schon durch. Jetzt benötigen sie Schützenhilfe, um noch unter die ersten Vier zu kommen.

Dass die Bayer-Profis nach dem Sieg gegen Frankfurt und der gleichzeitigen Leipziger Niederlage in Gladbach jetzt unterbewusst eine ähnliche Einschätzung entwickeln, glaubt Völler nicht. "Dieses Gefühl, sicher zu sein", ist der 62-Jährige zuversichtlich, "kommt bei uns bestimmt nicht auf." Dazu hat Bayer - nicht nur in dieser Saison und speziell in dieser Rückrunde - schon zu viele Aufs und Abs erlebt.