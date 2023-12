Völler lobt Nagelsmann, Ballack plädiert für Neuer

Der DFB-Sportdirektor ist schon einen Tag vor der EM-Auslosung in Hamburg eingetroffen. Bei einem Telekom-Termin traf Rudi Völler am Freitag unter anderem auf seinen einstigen Mittelfeldstar Michael Ballack, formulierte klare Erwartungen an das Heimturnier - und stärkt Julian Nagelsmann ausdrücklich den Rücken.

Blicken auf die bevorstehende Auslosung und die EM: Rudi Völler und Michael Ballack. imago images (2)