Völler glaubt an Nagelsmanns "Mischung" - und ein "emotionales Eröffnungsspiel"

Der Countdown für die Heim-EM läuft - seit Mittwoch sind es nur noch 100 Tage bis zum Eröffnungsspiel in München. Rudi Völler glaubt an die "richtige Mischung" von Julian Nagelsmann und an einen "emotionalen" Auftakt gegen Schottland.

Voller Vorfreude auf die Heim-EM: Rudi Völler. imago images