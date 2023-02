Völler: "Flick wird das hinbekommen"

Die Heim-EM 2024 hat höchste Priorität, daran ließen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der neue Sportdirektor Rudi Völler am Samstagabend keine Zweifel. Auch nicht an Hansi Flick.

Nach der missratenen Winter-WM in Katar und der anschließenden Demission von Oliver Bierhoff richten die DFB-Verantwortlichen den Blick weiter nach vorne. Vor allem auf die EM 2024 in Deutschland. "Wir wollen eine tolle EM spielen, nicht nur erfolgreich, sondern auch begeisternd", machte Rudi Völler im ZDF-"Sportstudio" deutlich.

Schon im Vorfeld soll der Funke von der Mannschaft auf die Fans überspringen. Nicht nur auf dem Platz bei den bis zur EM anstehenden Freundschaftsspielen, auch durch mehr Nähe zu den Anhängern der DFB-Auswahl. So wird "sicher die eine oder andere Einheit auch öffentlich" stattfinden, ließ Völler wissen. "Am wichtigsten wird sein, dass die Spieler das auch gut annehmen und offen und ehrlich so zeigen", meinte der frühere DFB-Teamchef, der seit dem 1. Februar als neuer Sportdirektor im Amt ist.

Völler kündigte an, dass die DFB-Auswahl bei der Heim-EM aller Voraussicht nach wieder bei DFB-Partner "Adidas" in Herzogenaurach Quartier beziehen wird. Zwar ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen, das sei aber der "letzte Stand", so Völler.

Dessen Berufung zum Sportdirektor war für DFB-Boss Bernd Neuendorf eine gute Entscheidung: "Man kann schon sagen, dass er schon was bewirkt hat." So hatte der DFB bei Völlers Verpflichtung "große mediale Aufmerksamkeit". Die soll nun auch wieder die Mannschaft erreichen.

Mit Hansi Flick. Der stand nie infrage, betonten Neuendorf und Völler noch einmal unisono. Völler ist "sowas von überzeugt, dass Hansi Flick das hinbekommen wird". Zumal Deutschland "eine sehr, sehr gute Mannschaft" habe, der bei der WM "bei aller fußballerischer Qualität" ein Tick Leidenschaft gefehlt habe, wie Völler einräumte. Flick werde aber "alles dafür tun, dass wir da hinkommen". Und die Mannschaft müsse bis zur EM verinnerlichen, "dass es um alles geht".

Dabei wolle er Flick "Hilfestellungen geben in vielen Dingen", damit sich der Bundestrainer auf den Fußball konzentrieren kann.