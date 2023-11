Völler: "Das können wir uns nicht gefallen lassen"

Die Auftritte gegen die Türkei und Österreich haben auch Rudi Völler in Alarmstimmung versetzt. Am Dienstagabend wurde er in Wien deutlich.

Auf diese Bilanz hätte er gewiss gerne verzichtet, aber Fakt ist: Ein Drittel der Siege, die die deutsche Nationalmannschaft im Kalenderjahr 2023 eingefahren hat, fuhr sie unter dem Bundestrainer Rudi Völler ein. Der 2:1-Coup gegen Frankreich im September - nach Hansi Flicks Aus und vor Julian Nagelsmanns Anstellung - bleibt ein rares Highlight, an das am Dienstagabend in Wien nichts mehr erinnerte.

Beim 0:2 gegen Österreich zeigte der EM-Gastgeber 2024 eklatante Schwächen, die auch Völler deutlich werden ließen. "Es geht vordergründig gar nicht um das nackte Ergebnis, aber die Art und Weise, das ist nicht schön, das können wir uns nicht gefallen lassen. Und das muss auch besser werden", forderte der DFB-Sportdirektor.

Sein Ansatz ist der gleiche wie damals gegen Frankreich: "Ich weiß, das ist immer ein Begriff, ein Wort, das strapaziert wird, aber uns fehlen ein bisschen die deutschen Tugenden", findet Völler. "Es wird uns nur gelingen, eine gute EM zu spielen und die Menschen wieder auf unsere Seite zu ziehen, wenn wir das machen, was die Türken und die Österreicher gemacht haben: die fünf Prozent, die wir in den Klubs weniger machen, hier mehr zu machen."

Haben sich die Spieler nach der USA-Reise "gesonnt und ausgeruht"?

Nagelsmann und dessen umstrittene personelle und taktische Maßnahmen nahm Völler dabei in Schutz: "Es geht nicht darum, ob man mit einer Dreier- oder Viererkette spielt oder ob Kai Havertz linker Verteidiger spielt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt sind diese fünf oder zehn Prozent an Leidenschaft, an Dynamik, an Energie, die haben uns in beiden Spielen gefehlt. Daran müssen wir arbeiten." Andernfalls werde es "schwierig".

Ob es "an den Spielertypen liegt", wisse er nicht, sagte Völler, schloss es aber auch nicht aus. Womöglich habe sich die Mannschaft nach den vielversprechenden Auftritten in den USA "ein bisschen gesonnt und ausgeruht". Der Eindruck, der erst mal für einige Monate stehen bleiben wird, ist jedenfalls ein gänzlich anderer; vielversprechend war in Wien nichts. "Leider", so Völler "haben wir jetzt erst im März die zwei nächsten Länderspiele." Eines davon wahrscheinlich gegen Frankreich.