Völler bestätigt deutsches EM-Quartier

Noch ist die Heim-EM eine Weile hin, doch die Vorbereitungen laufen bereits. Nun verriet Sportdirektor Rudi Völler, wo die DFB-Elf während des Turniers residieren wird.

Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft werden während der Heim-EM ihr Teamquartier in Herzogenaurach beziehen. Das verriet Sportdirektor Rudi Völler im Interview mit "Blickpunkt Sport" im "Bayerischen Rundfunk". Die DFB-Auswahl wird also wieder im sogenannten "Home Ground" von Ausrüster "adidas" ihr Basiscamp haben. Herzogenaurach als Lösung war bereits unter Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick angedacht - und wird nun also beibehalten.

"Wichtig ist, und das steht fest, dass wir während der EM in Herzogenaurach sind. Wir haben da wunderbare Möglichkeiten zu trainieren", betonte Völler und verwies in diesem Zusammenhang auch auf die geografische Nähe zu den drei Spielorten, in denen Deutschland spielen wird. Die Gruppenpartien werden in München (14. Juni), Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni) ausgetragen. "Da können wir mit dem Bus anreisen", sagte der 63-Jährige.

Der "Home Ground" ist der DFB-Elf nicht unbekannt, allerdings ist dieser nicht zwangsläufig mit Erinnerungen an große Erfolge verbunden. So wohnte die Nationalmannschaft auch während der EM 2021 und der Nations-League-Spiele im Sommer 2022 dort - und gewann dabei nur zwei von insgesamt acht Länderspielen.

Keine Infos zum Trainingslager

Wo sich die deutschen Nationalspieler während der EM aufhalten werden, ist damit klar, nicht jedoch, wo man sich auf das Turnier vorbereiten wolle. Zum Trainingslager machte Völler keine Angaben. Nach dpa-Informationen sollen derzeit noch zwei oder drei Standorte in Deutschland im Gespräch sein - Details sind unbekannt. Die DFB-Auswahl dürfte sich unmittelbar nach Saisonende in der Bundesliga und dem darauf folgenden Pokalfinale Ende Mai zusammenfinden, um sich auf die Endrunde vorzubereiten.