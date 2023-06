Völler: Ansage und Rückendeckung für Rüdiger

Am Montag bestreitet die Nationalelf in Bremen ihr 1000. Länderspiel gegen die Ukraine und will mit der Rückkehr in die Hansestadt nach fast elfjähriger Abstinenz auch eine Charme-Offensive ein Jahr vor der Heim-EM starten. Ein durch die "Bild" veröffentlichtes Video von einem Zoff zwischen Antonio Rüdiger und einem Autogrammsammler passt so gar nicht in diese Strategie.

Sorgte für unliebsame Schlagzeilen: Antonio Rüdiger. IMAGO/Ulmer/Teamfoto