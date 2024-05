Voelcke vor Wechsel nach Mannheim?

Laut "Reviersport" steht Sascha Voelcke vor einem Wechsel in der 3. Liga - und zwar von Rot-Weiss Essen zum SV Waldhof Mannheim. Demnach soll der 22-jährige Linksverteidiger in der Kurpfalz für zwei Jahre unterschreiben und bald vorgestellt werden. Der Transfer wäre ein ablösefreier, da sich Voelcke kürzlich gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Papiers in Essen entschieden hat.